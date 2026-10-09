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आज शाम से इन 5 राशियों के ऊपर शनि रहेंगे मेहरबान, नक्षत्र परिवर्तन करने से नौकरी-व्यापार में मिलेगी सफलता

Fri, 09 Oct 2026 02:54 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 09 Oct 2026 02:54 PM IST
सार

9 अक्तूबर 2026 को शनि अपने स्वामित्व वाले नक्षत्र में गोचर करेंगे जिससे आने वाले कुछ दिनों में कई राशि वालों को लाभ मिलेगा। 

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shani nakshatra gochar 2026 today 9 october good impact on these zodiac sign
शनि नक्षत्र परिवर्तन 2026 - फोटो : अमर उजाला

शुक्रवार, 9 अक्तूबर की शाम को शनि की चाल में बड़ा बदलाव होने वाला है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजकर 28 मिनट पर शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ज्योतिष में शनि की चाल और राशि बदलने का विशेष महत्व होता है। जब-जब शनि की चाल में बदलाव आता है तो इसका व्यापक असर सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। आज शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं जो 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव होते हैं। ऐसे में इनका गोचर बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने से कई राशियों के ऊपर आने वाले 122 दिन शुभ साबित हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने से किन राशियों के जीवन में अच्छा बदलाव आ सकता है। 

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shani nakshatra gochar 2026 today 9 october good impact on these zodiac sign
- फोटो : amar ujala
वृषभ राशि पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का असर
शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने से आने वाले दिनों में वृषभ राशि के जातकों को कई तरह के बेहतरीन लाभ मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में बेहतर अवसर मिल सकता है। नौकरीपेशा जातको को कमाई के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। आपके करियर में अच्छा मुकाम हासिल होगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा और ग्रोथ होगा। आपकी परेशानियां कम होगी और रुतबे में वृद्धि होगी। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। 
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- फोटो : amar ujala
मिथुन राशि पर शनि क नक्षत्र का सकारात्मक प्रभाव
आने वाले 122 दिन तक शनि के नक्षत्र परिवर्तन से मिथुन राशि वालों के जीवन पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। शनि की बदली चाल का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर सबसे ज्यादा होगा। आपकी आय में अच्छा इजाफा होगा और लेन-देन में आपके पक्ष में मजबूती रहेगी। व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी। निवेश संबंधी मामलों में आपको अच्छा रिजल्ट हासिल होगा। कोर्ट-कचहरी में अगर कोई मामला लंबित है तो उसमें आपको मजबूती मिलेगी। 
 
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- फोटो : amar ujala
तुला राशि पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव
शनि का नक्षत्र परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अचानक से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके रुतबे में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा जातकों को नौकरी में आने वाले दिनों में ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके बैंक बैलेंस में इजाफा होगा। शनि के नक्षत्र परिवर्तन करने से इस राशि वालों की परेशानियों में कमी देखने को मिलेगा। 
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- फोटो : amar ujala
मकर राशि पर शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव
मकर राशि के स्वामी ग्रह स्वयं शनिदेव होते हैं। ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन आने वाले दिनों में नौकरी-व्यापार में काफी लाभ मिलेगा। आय में इजाफा होगा और आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे और धार्मिक गतिविधियों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। 
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