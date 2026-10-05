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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 6 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों काम में सावधानी बरतें, पढ़ें 6 अक्तूबर का राशिफल

Tue, 06 Oct 2026 11:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Tue, 06 Oct 2026 11:04 AM IST
सार

आज आपके भीतर दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना प्रबल रहेगी। किसी जरूरतमंद की सहायता करने से आपको आत्मिक संतोष मिल सकता है।

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Aaj ka kark rashifal 6 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज आपके भीतर दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना प्रबल रहेगी। किसी जरूरतमंद की सहायता करने से आपको आत्मिक संतोष मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और संतान के साथ कहीं घूमने जाने की योजना भी बन सकती है। पुराने समय से अटका हुआ लेन-देन का कोई मामला बातचीत या समझौते के जरिए सुलझ सकता है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी।
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कार्यक्षेत्र में किसी भी काम को जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश न करें। छोटी सी लापरवाही बाद में परेशानी खड़ी कर सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्रा से बचने की कोशिश करें। यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति से मिली जानकारी आपके भविष्य की किसी योजना में उपयोगी साबित हो सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन दूसरों की मदद करते समय अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। परिवार में किसी बुजुर्ग का मार्गदर्शन भी मिल सकता है।
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मुख्य बिंदु: 
करियर: काम में सावधानी जरूरी है।
परिवार: संतान के साथ अच्छा समय बीतेगा।
धन: पुराना लेन-देन सुलझ सकता है।
रिश्ते: मदद करने से आत्मसंतोष मिलेगा।
यात्रा: सफर में उपयोगी जानकारी मिल सकती है।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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