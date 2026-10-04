आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को आर्थिक लाभ के संकेत, जानें 5 अक्तूबर का राशिफल

कर्क राशि को राशि चक्र की चौथी राशि माना जाता है और इसका संबंध जल तत्व से है। इस राशि के जातक भावुक, संवेदनशील और परिवार को प्राथमिकता देने वाले होते हैं। ये अपने करीबियों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका साथ देते हैं।

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आज आपका मन दूसरों की मदद करने और जरूरतमंदों के काम आने में लगेगा। सेवा और सहयोग से आपको भीतर से संतोष महसूस होगा। संतान के साथ समय बिताने या कहीं घूमने जाने का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से अटका कोई पुराना लेन-देन भी सुलझने की उम्मीद है। कामकाज में धैर्य बनाए रखें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। यात्रा के दौरान मिली कोई महत्वपूर्ण जानकारी भविष्य में आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।