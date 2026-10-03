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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 4 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों के दांपत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा, पढ़ें 4 अक्तूबर का राशिफल

Sun, 04 Oct 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 04 Oct 2026 05:04 AM IST
सार

आज आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता लोगों के सामने अच्छी तरह उभरकर आ सकती है। कार्यस्थल पर टीम के साथ मिलकर किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं और इसके लिए आपको प्रशंसा या सम्मान भी मिल सकता है।

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Aaj ka kark rashifal 4 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता लोगों के सामने अच्छी तरह उभरकर आ सकती है। कार्यस्थल पर टीम के साथ मिलकर किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं और इसके लिए आपको प्रशंसा या सम्मान भी मिल सकता है। दूसरों को साथ लेकर चलने की आपकी क्षमता किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में मदद करेगी। दांपत्य जीवन में आपसी समझ और सहयोग बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ किसी जरूरी विषय पर बातचीत करके भविष्य की योजना भी बना सकते हैं।
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बच्चों के लिए कोई उपहार खरीदने या उनके साथ विशेष समय बिताने की योजना बन सकती है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आय के साथ बचत पर भी ध्यान देना लाभकारी रहेगा। घर-परिवार से जुड़ी कोई इच्छा पूरी होने की संभावना है। लंबे समय से खोई हुई कोई प्रिय वस्तु वापस मिल सकती है, जिससे खुशी होगी। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उससे जुड़ी प्रगति भी सामने आ सकती है। हालांकि कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा।
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मुख्य बिंदु:
नेतृत्व क्षमता से सफलता मिलेगी
कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है
दांपत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा
वाहन खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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