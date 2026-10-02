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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 3 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, पढ़ें 3 अक्तूबर का राशिफल

Sat, 03 Oct 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 03 Oct 2026 05:04 AM IST
सार

आज आपके घर में सुखद वातावरण बना रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में भी समझ और सहयोग की भावना मजबूत होगी।

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Aaj ka kark rashifal 3 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज आपके घर में सुखद वातावरण बना रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में भी समझ और सहयोग की भावना मजबूत होगी। जीवनसाथी के काम या करियर से जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिलने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर यदि कोई अड़चन चल रही है तो किसी करीबी या परिचित की मदद से उसका समाधान निकलने की संभावना है।
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नए रिश्ते या नए परिचय को लेकर भावनात्मक निर्णय लेने से बचें और सामने वाले को समझने के लिए पर्याप्त समय दें। घर की सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। हालांकि परिवार की जरूरतों को पूरा करने में किया गया खर्च आपको संतुष्टि देगा। कार्यक्षेत्र में सामान्य स्थिति बनी रहेगी और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह को नजरअंदाज न करें। शाम को परिवार के साथ अच्छा समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।
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मुख्य बिंदु:
परिवार: घर में खुशी का माहौल रहेगा।
दांपत्य: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
करियर: काम सामान्य गति से चलेगा।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है।
सलाह: नए रिश्तों में जल्दबाजी न करें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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