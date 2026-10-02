आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, पढ़ें 3 अक्तूबर का राशिफल

कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आपके घर में सुखद वातावरण बना रहेगा और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में भी समझ और सहयोग की भावना मजबूत होगी। जीवनसाथी के काम या करियर से जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिलने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन सकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर यदि कोई अड़चन चल रही है तो किसी करीबी या परिचित की मदद से उसका समाधान निकलने की संभावना है।नए रिश्ते या नए परिचय को लेकर भावनात्मक निर्णय लेने से बचें और सामने वाले को समझने के लिए पर्याप्त समय दें। घर की सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। हालांकि परिवार की जरूरतों को पूरा करने में किया गया खर्च आपको संतुष्टि देगा। कार्यक्षेत्र में सामान्य स्थिति बनी रहेगी और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। घर के किसी बड़े सदस्य की सलाह को नजरअंदाज न करें। शाम को परिवार के साथ अच्छा समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।परिवार: घर में खुशी का माहौल रहेगा।दांपत्य: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।करियर: काम सामान्य गति से चलेगा।धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है।सलाह: नए रिश्तों में जल्दबाजी न करें।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।