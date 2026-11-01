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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 2 November 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों के परिवार और रिश्तों में बढ़ेगा प्यार, मिल सकती है खुशखबरी

Mon, 02 Nov 2026 05:15 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:15 AM IST
सार

कोई व्यक्ति आकर्षक लाभ का भरोसा दिलाए, तो भी बिना जांच-पड़ताल के पैसा न लगाएं। अपनी आर्थिक स्थिति और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखकर निर्णय लें। आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लेकिन व्यावहारिक सोच को हमेशा प्राथमिकता दें।

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Aaj ka kark rashifal 2 November 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि कर्क राशि के जातक भावुक, संवेदनशील और परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं और अपनों की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इनका स्वभाव देखभाल करने वाला होता है, लेकिन छोटी-छोटी बातें भी इनके मन को प्रभावित कर सकती हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रमा को मन, भावनाओं और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। इस राशि के जातकों के लिए मोती रत्न शुभ माना जाता है।

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उत्साह बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में सुधार देखने को मिल सकता है। लंबे समय से की जा रही मेहनत पर किसी की नजर पड़ सकती है और आपको प्रशंसा, नई जिम्मेदारी या पदोन्नति से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की संभावना है। यदि कोई महत्वपूर्ण काम आपके हाथ में है, तो उसे पूरे मन से पूरा करें, क्योंकि आपका प्रदर्शन भविष्य के अवसरों को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक मामलों में मामा पक्ष से सहयोग या धन लाभ मिलने के संकेत हैं। इससे किसी जरूरी जरूरत को पूरा करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, निवेश के मामलों में विशेष सावधानी बरतें। कोई व्यक्ति आकर्षक लाभ का भरोसा दिलाए, तो भी बिना जांच-पड़ताल के पैसा न लगाएं। अपनी आर्थिक स्थिति और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखकर निर्णय लें। आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लेकिन व्यावहारिक सोच को हमेशा प्राथमिकता दें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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