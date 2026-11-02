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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 03 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 03 नवंबर: मेष और मिथुन राशि वालों के प्रेम जीवन में बढ़ेगी नजदीकियां, कर्क के रिश्तों में आएगी मिठास

Mon, 02 Nov 2026 03:46 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 02 Nov 2026 03:46 PM IST
सार

3 नवंबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कैसा रहने वाला है? किन राशियों के प्रेम संबंधों में बढ़ेगी नजदीकियां और किसे रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 03 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
03 नवंबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

3 November Love Rashifal: 3 नवंबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के मामले में सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? आज ग्रहों की चाल आपके प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंधों और पार्टनर के साथ आपसी तालमेल को किस तरह प्रभावित कर सकती है? कुछ राशियों के जीवन में प्यार और रोमांस बढ़ने के योग बन सकते हैं, तो कुछ को रिश्तों में छोटी-मोटी गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, जो लोग सिंगल हैं, उनकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। आज का दिन कुछ लोगों के लिए पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का मौका लेकर आ सकता है। वहीं, कुछ जातकों को अपने व्यवहार और बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी। शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन कई तरह के संकेत दे सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी या नहीं और सिंगल लोगों को प्यार के मामले में कोई नया अवसर मिलेगा या नहीं, तो पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 03 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज पार्टनर के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने का अवसर मिल सकता है। अगर आपके बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो बातचीत के जरिए उसे सुलझाने की कोशिश करें। सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, जो आगे चलकर खास बन सकती है।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 03 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज प्रेम संबंधों में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा। पार्टनर की पसंद और जरूरतों का ख्याल रखने से आपके रिश्ते में मिठास बढ़ सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनका मन किसी पुराने परिचित की ओर आकर्षित हो सकता है।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 03 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
आज अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए बातचीत का सहारा लें। पार्टनर के साथ भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। इससे एक-दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। सिंगल लोगों के लिए किसी दोस्त के साथ नजदीकियां बढ़ने और दोस्ती के प्यार में बदलने के संकेत हैं।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 03 November 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज आप पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। अपने मन की बातें खुलकर साझा करने से रिश्ते में विश्वास और अपनापन बढ़ सकता है। सिंगल जातकों को किसी पुराने खास व्यक्ति की याद आ सकती है। भावनाओं को समझने के लिए खुद को थोड़ा समय दें।

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