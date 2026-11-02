राशिफल 03 नवंबर: मेष और धनु राशि वालों का बढ़ेगा कामकाज, सिंह की लव लाइफ में आएगा नया मोड़, पढ़ें दैनिक राशिफल

1 of 13 03 नवंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Daily Prediction in Hindi: 3 नवंबर 2026 का दिन मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कई नई संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आ सकता है। आज ग्रह-नक्षत्रों की चाल का असर आपके करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि के जातकों को नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को अपने फैसले सोच-समझकर लेने की जरूरत होगी। आर्थिक मामलों में किसी को धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं, तो किसी को बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी आज का दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। पार्टनर के साथ आपसी समझ और बातचीत से रिश्तों में मधुरता आएगी, जबकि छोटी-छोटी बातों पर विवाद करने से बचना होगा। सिंगल जातकों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। पारिवारिक जीवन में अपनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ा सकता है। वहीं, सेहत के मामले में दिनचर्या को संतुलित रखना और अपनी सेहत को नजरअंदाज न करना जरूरी होगा। तो आइए जानते हैं ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 3 नवंबर 2026 का दिन मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जानें आज का राशिफल और करियर, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जरूरी भविष्यवाणियां।

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मेष राशि

आज का दिन कामकाज की व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बीच बीत सकता है। एक साथ कई काम सामने आने से थोड़ी उलझन जरूर होगी, लेकिन आपकी सूझबूझ आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल लेगी। किसी बाहरी व्यक्ति के साथ बहस या कहासुनी होने की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें। याद रखें, कई बार आपका शांत और विनम्र व्यवहार वह काम कर जाता है, जो तर्क-वितर्क से भी संभव नहीं होता। परिवार के साथ समय बिताने और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। हालांकि, स्वाद के चक्कर में खान-पान को लेकर लापरवाही न करें। मां की भावनाओं और उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। थोड़ी-सी संवेदनशीलता और धैर्य घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखेंगे।

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वृषभ राशि

आज आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और मान-सम्मान में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके काम करने के तरीके और लगन की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी और धन प्राप्ति के अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। परिवार में सुख-शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकता है और किसी रुके हुए काम को गति मिल सकती है। लंबे समय से मन में संजोई हुई कोई इच्छा पूरी होने की संभावना भी है। बस, काम की भागदौड़ में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें।

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मिथुन राशि

आज का दिन मन को प्रसन्नता और सुकून देने वाला रहेगा। कामकाज में सही सलाह और उचित मार्गदर्शन मिलने से कई जरूरी काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। यदि आप राजनीति, सामाजिक गतिविधियों या किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उत्साह के साथ-साथ विवेक से भी काम लें। हर कदम उठाने से पहले उसके परिणामों पर विचार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। परिवार में किसी पुरानी बात का जिक्र हो सकता है, जिससे कुछ समय के लिए माहौल गंभीर हो जाए। ऐसी स्थिति में प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से बात संभालें। संपत्ति से जुड़े मामलों में बहस की आशंका है, लेकिन धैर्य और बातचीत से समाधान निकल सकता है। जल्दबाजी से बचेंगे तो परिस्थितियां आपके अनुकूल बन सकती हैं।

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