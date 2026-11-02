धनतेरस पर शुक्र के गोचर से इन राशियों की चमक उठेगी किस्मत, मिल सकती है अच्छी सफलता

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6 नवंबर को धनतेरस है और इसी दिन सुख, धन, समृद्धि, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र भी अपनी चाल में बदलाव करेंगे। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजूबत होती है उनको जीवन में सभी तरह के सुख-सुविधा और वैभव की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार, 6 नवंबर 2026 को धनतेरस पर शुक्रदेव वक्री रहते हुए अपनी नीच राशि कन्या में फिर से मार्गी होंगे। नीच राशि में शुक्र के मार्गी होने से कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ और अच्छा साबित हो सकता है। आइए जानते हैं शुक्र के मार्गी होने पर किन राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा ?