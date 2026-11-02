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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Panchang 03 November 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat

3 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Mon, 02 Nov 2026 07:44 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Mon, 02 Nov 2026 07:44 PM IST
सार

03 November Ka Panchang: 03 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में है, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं।

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Aaj Ka Panchang 03 November 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
आज का पंचांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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Panchang 03 November 2026 : मंगलवार, 03 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर मघा नक्षत्र और शुक्ल योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव होते हैं। आइए जानते हैं  03 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 03 नवंबर 2026

तिथि नवमी 11:57 तक
नक्षत्र मघा 27:24 तक
प्रथम करण गारा 11:57 तक
द्वितीय करण  वणिजा 23:29 तक
पक्ष कृष्ण  
वार मंगलवार  
योग शुक्ला 09:47 तक
सूर्योदय 06:38  
सूर्यास्त 17:30  
चंद्रमा सिंह राशि में  
राहुकाल 14:47 − 16:09  
विक्रमी संवत् 2083  
शक संवत 1948 पराभव
मास कार्तिक  
शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:42 − 12:26

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:42 − 12:26

चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 03 नवंबर  2026
सूर्योदय का समय- 06:38
सूर्यास्त का समय- 17:30
चन्द्रोदय- 00:41
चन्द्रास्त- 14:02

आज का अशुभ मुहूर्त - 03 नवंबर 2026
गुलिक काल: 14:48 − 16:10
राहुकाल: 16:10 − 17:32
यमगण्ड: 12:04 − 13:26

03 नवंबर 2026, मंगलवार के दिन का चौघड़िया
रोग - 06:37 - 07:59
उद्वेग-  07:59 - 09:20
लाभ- 10:42 - 12:03
अमृत -12:03 - 13:25
काल -13:25 - 14:46
शुभ- 14:46 - 16:08
रोग - 16:08 - 17:29

03 नवंबर 2026, मंगलवार की रात का चौघड़िया 
काल - 17:29 - 19:08
लाभ -19:08 - 20:46
उद्वेग- 20:46 - 22:25
शुभ-  22:25 - 00:04, 4 नवंबर
अमृत- 00:04 - 01:42, 4 नवंबर
चर - 01:42 - 03:21, 4 नवंबर
रोग - 03:21 - 04:59, 4 नवंबर
काल - 04:59 - 06:38, 4 नवंबर

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