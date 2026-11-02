3 नवंबर का पंचांग: कार्तिक माह कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

विज्ञापन

मंगलवार, 03 नवंबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस तिथि पर मघानक्षत्र और शुक्ल योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह सूर्यदेव होते हैं। आइए जानते हैं 03 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।