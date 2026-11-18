कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। आप अपने रहन-सहन को बेहतर बनाने और घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं। संतान की कोई इच्छा पूरी करने का भी मन बनेगा, जिससे उसे खुशी मिलेगी और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। हालांकि, किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी या निजी योजना हर किसी के साथ साझा करना उचित नहीं होगा।राजनीति या जीवन से जुड़े किसी बड़े निर्णय में केवल भावनाओं के आधार पर आगे न बढ़ें। परिस्थितियों का सही आकलन करने के बाद ही कोई कदम उठाएं। आज आपकी समझदारी और व्यावहारिक सोच आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और सुख-सुविधाओं पर खर्च करते समय आर्थिक संतुलन बनाए रखें।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।