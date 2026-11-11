12 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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आज का पंचांग- 12 नवंबर 2026 तिथि तृतीया 18:11 तक नक्षत्र ज्येष्ठा 14:13 तक प्रथम करण गारा 18:11 तक द्वितीय करण वणिजा 31:24 तक पक्ष शुक्ल वार बुधवार योग सुकर्माण 28:23 तक सूर्योदय 06:40 सूर्यास्त 17:22 चंद्रमा वृश्चिक राशि में राहुकाल 13:21 − 14:42 विक्रमी संवत् 2083 शक संवत 1948 पराभव मास कार्तिक शुभ मुहूर्त अभिजीत 11:40 − 12:23

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त

11:40 − 12:23



चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 12 नवंबर 2026

सूर्योदय का समय- 06:39

सूर्यास्त का समय- 17:23

चन्द्रोदय- 09:20

चन्द्रास्त- 19:31



आज का अशुभ मुहूर्त - 12 नवंबर 2026

गुलिक काल: 09:21 − 10:41

राहुकाल: 13:21 − 14:42

यमगण्ड: 06:40 − 08:00



12 नवंबर 2026, दिन का चौघड़िया शुभ- 06:39 - 07:59

रोग- 07:59 - 09:20

उद्वेग- 09:20 - 10:40

चर- 10:40 - 12:00

लाभ- 12:00 - 13:21

अमृत- 13:21 - 14:41

काल- 14:41 - 16:01

शुभ-16:01 - 17:21 12 नवंबर 2026, रात का चौघड़िया अमृत- 17:21 - 19:01

चर- 19:01 - 20:41

रोग- 20:41 - 22:21

काल- 22:21 - 00:01, 13 नवंबर

लाभ- 00:01 - 01:41, 13 नवंबर

उद्वेग- 01:41 - 03:20, 13 नवंबर

शुभ- 03:20 - 05:00, 13 नवंबर

अमृत- 05:00 - 06:40, 13 नवंबर साप्ताहिक राशिफल: नवंबर का दूसरा सप्ताह किसके लिए रहेगा शुभ? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल सूर्योदय का समय- 06:39सूर्यास्त का समय- 17:23चन्द्रोदय-चन्द्रास्त-गुलिक काल:राहुकाल:यमगण्ड:

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12 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर ज्येष्ठा नक्षत्र और सुकर्माण योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। आइए जानते हैं 12 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।