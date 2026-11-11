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12 नवंबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, नौकरी में मिलेंगे बेहतर अवसर

Wed, 11 Nov 2026 07:41 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 11 Nov 2026 07:41 PM IST
सार

गुरुवार,12 नवंबर को ग्रहों-नक्षत्रों की बदली हुई चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 12 नवंबर की भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी हैं।

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kal ka rashifal 12 november ka rashifal know lucky zodiac sign
भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कल का दिन कुछ राशि वालों के लिए अच्छा और उत्साह से भरा हुआ हो सकता है। कुछ मामलों में कुछ राशि वालों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार के योग हैं। आइए जानते हैं कल का दिन किन-किन राशि वालों के लिए शुभ और बेहतरीन रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कल का दिन किन राशि वालों को मिलेगा भाग्य का साथ। 
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मेष राशि
12 नवंबर का दिन मेष राशि वालों के लिए भाग्यशाली और खुशियों से भरा हुआ हो सकता है। लाभ के नए-नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। कल ले दिन धर्म कर्म में रूचि बनी रहेगी।  दोस्तों के सहयोग से जरूरी काम पूरे होंगे। शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने के संकेत हैं।
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मिथुन राशि
कल का दिन मिथुन राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। कार्यक्षेत्र में दिन उपलब्धियों से भरा हुआ होगा। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी। करियर-कारोबार में नई दिशा मिलेगी।  किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन करियर में आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। काम के पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
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तुला राशि
आर्थिक लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। नौकरी की तलाश करने वालों को बेहतर अवसर मिलेंगे। परिवार संग कई बाहर घूमने जाने की योजना बन सकती है। कल के दिन कुछ फैसले भविष्य में लाभ दिला सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ी परेशानियों से राहत मिलेगी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अच्छे संस्थान में काम करने का अवसर मिल सकता है। 

मीन राशि
कल का दिन मीन राशि वालों के लिए नए तरह के मौके और उत्साह लेकर आ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को बेहतर अवसर मिलेंगे। आय में बढ़ोतरी के योग हैं।  पर्यटन और यात्रा से जुड़े कारोबार में अच्छा लाभ हो सकता है। भाइयों के साथ चल रहे विवाद या परेशानी का समाधान किसी वरिष्ठ की मदद से निकल सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उनका सामना करने में सफल रहेंगे।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
 
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