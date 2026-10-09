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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 10 October 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों का मान-सम्मान बढ़ेगा, पढ़ें 10 अक्तूबर का राशिफल

Sat, 10 Oct 2026 05:04 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 10 Oct 2026 05:04 AM IST
सार

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं और सकारात्मक बदलावों की उम्मीद लेकर आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी नए अवसर के बारे में पता चल सकता है।

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Aaj ka kark rashifal 10 October 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। इस राशि के जातक भावनात्मक, कोमल स्वभाव के और परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। अपने अपनों की खुशियों के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं और हर परिस्थिति में उनका साथ निभाते हैं। इनका मन कभी-कभी जल्दी बदल जाता है, लेकिन इनकी नीयत साफ और भावनाएं सच्ची होती हैं। इस राशि के लोगों के लिए दूध, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई संभावनाओं और सकारात्मक बदलावों की उम्मीद लेकर आ सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी नए अवसर के बारे में पता चल सकता है। वहीं, पहले से कार्यरत लोगों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है। अपनी बात स्पष्ट और विनम्र तरीके से रखने की कला आपको दूसरों के बीच अलग पहचान दिला सकती है। सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ने से मान-सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है।
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हालांकि, हर व्यक्ति के सामने अपनी योजनाओं या निजी बातों का खुलासा करने से बचें। कुछ लोग आपकी सहजता का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में विनम्रता के साथ अपनी सीमाएं तय करना जरूरी होगा। मन में लंबे समय से दबी कोई इच्छा पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ सकती है, जिससे आपको संतोष महसूस होगा। परिवार का सहयोग भी आपका हौसला बढ़ाएगा। दिनभर सकारात्मक बने रहने के साथ अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें और मिलने वाले अवसरों का समझदारी से लाभ उठाएं।
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मुख्य बातें:
करियर: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकता है।
आर्थिक स्थिति: नई संभावनाओं पर विचार करने का समय है।
सामाजिक जीवन: व्यवहार से मान-सम्मान बढ़ सकता है।
पारिवारिक जीवन: अपनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।
सावधानी: अपनी सरलता का किसी को गलत फायदा न उठाने दें।


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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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