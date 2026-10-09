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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 10 October 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों को पदोन्नति मिल सकती है, पढ़ें 10 अक्तूबर का राशिफल

Sat, 10 Oct 2026 05:10 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 10 Oct 2026 05:10 AM IST
सार

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अटके हुए कार्यों में प्रगति और नई जिम्मेदारियों के संकेत दे रहा है। लंबे समय से जिस काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।

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Aaj ka makar rashifal 10 October 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अटके हुए कार्यों में प्रगति और नई जिम्मेदारियों के संकेत दे रहा है। लंबे समय से जिस काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या किसी महत्वपूर्ण दायित्व से जुड़ी सकारात्मक खबर मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने काम के प्रति गंभीर रहें और मिले हुए अवसर का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें।
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पारिवारिक जीवन में किसी नए सदस्य के आगमन से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा। हालांकि, संतान के व्यवहार या उसकी किसी गतिविधि को लेकर मन थोड़ा परेशान हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत नाराज होने के बजाय उससे बातचीत करके परेशानी की वजह समझने का प्रयास करें। अतीत में लिया गया कोई फैसला भी कुछ समय के लिए मन में पछतावा पैदा कर सकता है। लेकिन पुरानी बातों में उलझने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। धैर्य और व्यावहारिक सोच से परिस्थितियों को संभाल पाएंगे।
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मुख्य बातें:
करियर: पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के संकेत मिल सकते हैं।
पारिवारिक जीवन: घर में खुशखबरी मिलने की संभावना है।
संतान: उसके व्यवहार को लेकर चिंता हो सकती है।
मानसिक स्थिति: पुराने फैसले याद आ सकते हैं।
सावधानी: भावनाओं में बहकर किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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