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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kanya rashifal 8 November 2026 today virgo horoscope in hindi

आज का राशिफल: कन्या राशि वालों का अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा, पढ़ें 8 नवंबर का राशिफल

Sun, 08 Nov 2026 05:06 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 08 Nov 2026 05:06 AM IST
सार

आज परिवार के साथ समय बिताने और खुशियों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। अपनों का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा और कई कामों को आसान बनाने में मदद करेगा।

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Aaj ka kanya rashifal 8 November 2026 today virgo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscop
आज परिवार के साथ समय बिताने और खुशियों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। अपनों का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा और कई कामों को आसान बनाने में मदद करेगा। हालांकि, संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी जरूरतों और दिनचर्या पर ध्यान दें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में प्रगति करने का अच्छा समय है।
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यदि आप कोई नया कौशल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति को राहत मिल सकती है। घर में मरम्मत, सजावट या किसी नए बदलाव की योजना भी बन सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम करेंगे तो घर का वातावरण अधिक सुखद और व्यवस्थित रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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