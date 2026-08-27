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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kanya rashifal 28 August 2026 today virgo horoscope in hindi

कन्या राशि वालों का समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, पढ़ें आज का राशिफल

Fri, 28 Aug 2026 05:06 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 28 Aug 2026 05:06 AM IST
सार

आज कन्या राशि वालों के लिए दिन संपत्ति, कारोबार और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। संपत्ति से जुड़े किसी मामले में अच्छी खबर मिलने की संभावना है।

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Aaj ka kanya rashifal 28 August 2026 today virgo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscope
आज कन्या राशि वालों के लिए दिन संपत्ति, कारोबार और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है। संपत्ति से जुड़े किसी मामले में अच्छी खबर मिलने की संभावना है। यदि किसी जमीन, मकान या प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य लंबे समय से रुका हुआ है, तो उसमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। कारोबारियों के लिए भी दिन महत्वपूर्ण रहेगा। लंबे समय से अटकी किसी बिजनेस डील पर दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है और मामला आपके पक्ष में आगे बढ़ने के संकेत हैं। आज आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ेगा। पूजा-पाठ, धार्मिक कार्यक्रम या किसी शुभ कार्य में शामिल होने से मन को शांति मिलेगी। 
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परिवार में भी खुशनुमा माहौल बना रहेगा। घर में किसी शुभ समारोह या मांगलिक आयोजन की तैयारियां शुरू हो सकती हैं, जिससे सभी सदस्य उत्साहित नजर आएंगे। आर्थिक मामलों में भी आज आप समझदारी से फैसले ले सकते हैं। पुराने कर्ज को चुकाने के लिए कोई ठोस योजना बनाना या भुगतान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना संभव है। इससे भविष्य में आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, समाज और कार्यक्षेत्र में आपके अच्छे व्यवहार और कार्यों की सराहना हो सकती है। मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।
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आज की खास बातें
संपत्ति: प्रॉपर्टी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
कारोबार: अटकी बिजनेस डील आगे बढ़ने के संकेत हैं।
धर्म: पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
परिवार: घर में शुभ आयोजन की तैयारी हो सकती है।
धन: पुराने कर्ज को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ेंगे।
प्रतिष्ठा: समाज में सम्मान और मान-सम्मान बढ़ सकता है।
सलाह: आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें और पुराने दायित्वों को प्राथमिकता दें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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