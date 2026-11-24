कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज मन में चल रही उलझनों और भावनात्मक परेशानियों को मां के साथ साझा करने से आपको काफी राहत मिल सकती है। उनकी सलाह और अनुभव आपको किसी महत्वपूर्ण मामले में सही दिशा दिखा सकते हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें। जीवनसाथी के लिए कोई खास उपहार या पसंद की चीज खरीदने का मन बन सकता है। आपकी यह छोटी-सी पहल रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ाएगी। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। आपकी पहचान और लोगों के बीच प्रभाव मजबूत होने की संभावना है। परिवार के सदस्य भी आपकी खुशी के लिए कोई ऐसा सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद न हो। इससे घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। आज अपनों के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने से मन को विशेष संतोष मिलेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।