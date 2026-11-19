कन्या राशि के अधिपति बुध ग्रह हैं। इस राशि के लोग परिश्रमी, अनुशासित और हर कार्य को सोच-समझकर करने वाले होते हैं। ये छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं और हर काम को सटीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, हर चीज में पूर्णता की तलाश और अधिक सोचने की आदत इन्हें मानसिक तनाव दे सकती है, इसलिए इन्हें खुद को थोड़ा सहज रखना सीखना चाहिए। अपनी समझदारी और व्यवहार से ये लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेते हैं। हरी मूंग या हरे रंग की वस्तुओं का दान इनके लिए लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपकी मेहनत, लगन और जिम्मेदारी निभाने का तरीका आपको दूसरों के बीच अलग पहचान दिला सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है और कार्यक्षेत्र में उनके काम की सराहना होने की संभावना है। आपकी योग्यता और समर्पण वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल नजर आ रहा है। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि, आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आमदनी के अनुसार खर्च करें और गैरजरूरी खरीदारी से बचें। रिश्तों में आपकी मीठी वाणी और समझदारी कई उलझनों को आसानी से सुलझा सकती है। किसी बात को लेकर मतभेद हो तो बहस करने के बजाय बातचीत से समाधान निकालें। विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें, लेकिन उनकी बातों से विचलित न हों। अपने फैसलों और मेहनत पर भरोसा बनाए रखें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।