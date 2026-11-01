आज का राशिफल: कन्या राशि वाले सोच-समझकर लें फैसले, छोटी सी लापरवाही बिगाड़ सकती है काम

कन्या राशि कन्या राशि के जातक समझदार, व्यवस्थित और बारीकियों पर ध्यान देने वाले होते हैं। ये किसी भी काम को पूरी योजना और जिम्मेदारी के साथ पूरा करना पसंद करते हैं। इनकी विश्लेषण करने की क्षमता अच्छी होती है और ये छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज नहीं करते। हालांकि, हर चीज को बेहतर बनाने की कोशिश में कई बार जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी बुध देव हैं। बुध को बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार का कारक माना जाता है। इस राशि के जातकों के लिए पन्ना रत्न शुभ माना जाता है।

विज्ञापन