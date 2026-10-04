आज का राशिफल: धनु राशि वालों के लिए तरक्की के बनेंगे योग, पढ़ें राशिफल
खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। कोई बड़ी इच्छा पूरी होने की खुशी मिल सकती है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं।
विस्तार
धनु राशि धनु राशि को राशि चक्र की नौवीं राशि माना जाता है और इसका संबंध अग्नि तत्व से है। इस राशि के जातक उत्साही, स्वतंत्र विचारों वाले और सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं। इन्हें नई जगहों पर घूमना, नई चीजें सीखना और नए अनुभव हासिल करना पसंद होता है। ये अपने जीवन में आजादी और स्पष्टता को काफी महत्व देते हैं।
धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज समझदारी और संतुलन से लिए गए फैसले आपको राहत देंगे। बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और घर का माहौल भी खुशनुमा बनेगा। काम को लेकर जो चिंता कुछ समय से परेशान कर रही थी, उसमें धीरे-धीरे कमी आएगी। घर में मेहमानों के आने से रौनक बढ़ सकती है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। कोई बड़ी इच्छा पूरी होने की खुशी मिल सकती है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं।
साप्ताहिक राशिफल 2026: 5 से 11 अक्तूबर तक इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का हाल
ग्रह गोचर: अक्तूबर में बदलेगी इन ग्रहों की चाल और बनेंगे 5 खास योग, जानें किन राशियों को होगा लाभ
मासिक राशिफल अक्तूबर 2026: इन 4 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की और धन लाभ के योग, पढ़ें 12 राशियों का हाल
धनु राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है महीना, पढ़ें अक्तूबर का मासिक राशिफल
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।