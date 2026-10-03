आज का राशिफल: धनु राशि वालों की पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पढ़ें 4 अक्तूबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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आज आपके लिए तरक्की और उपलब्धियों के नए रास्ते खुल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से आपकी भूमिका मजबूत हो सकती है। आपके काम की सराहना होने के साथ पद और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। आय से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि कामकाज के दौरान किसी मित्र या सहयोगी की छोटी-सी गलती आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण कामों की दोबारा जांच कर लें।यदि आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी के बजाय पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। परिवार के सदस्यों, विशेषकर भाई-बहनों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। निजी जीवन की बात करें तो अविवाहित लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और रिश्ते की शुरुआत के संकेत बन सकते हैं। आर्थिक लाभ के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती हैपद और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेतआय में सुधार की संभावनाअविवाहितों के जीवन में नया रिश्ता आ सकता हैयहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।