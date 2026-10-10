आज का राशिफल: धनु राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है, पढ़ें 11 अक्तूबर का राशिफल

धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। आज का राशिफल

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धनु राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना जरूरी होगा। सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों में वृद्धि हो सकती है, लेकिन किसी भी जोखिम भरे फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होने वाली बातचीत भविष्य में नए अवसरों का रास्ता खोल सकती है। इसलिए अपनी बात स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ रखें।यात्रा के दौरान कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए उपयोगी साबित हो। यदि कोई योजना लंबे समय से अटकी हुई है, तो उसे पूरा करने के लिए नए सिरे से प्रयास कर सकते हैं। माता-पिता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। दिनभर के कामों में प्राथमिकताएं तय करें और अपनी आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही खर्च करें।करियर: नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।आर्थिक स्थिति: जोखिम भरे निवेश और अनावश्यक खर्च से बचें।परिवार: माता-पिता का सहयोग मिलेगा।शुभ सलाह: महत्वपूर्ण बातचीत में आत्मविश्वास रखें और फैसले सोच-समझकर लें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।