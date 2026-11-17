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आधुनिक विश्वविद्यालयों के सामने अब प्रश्न केवल यह नहीं है कि विद्यार्थी क्या सीखते हैं, बल्कि यह भी है कि वे अपनी शिक्षा को व्यवहार में कितनी प्रभावी ढंग से उतार पाते हैं। क्या वे अनिश्चित परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं? क्या वे नई और अपरिचित चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकते हैं, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और अपने विचारों को सार्थक परिणामों में बदल सकते हैं? आज यही क्षमताएं केवल शैक्षणिक योग्यता और वास्तविक व्यावसायिक दक्षता के बीच अंतर स्थापित करती हैं।मोहाली में शिक्षा की बदलती अवधारणा इसी सोच को दिशा देती है, जहां कॅरिअर की तैयारी को संपूर्ण शैक्षणिक यात्रा का अभिन्न अंग माना जाता है। विश्वविद्यालय की परिकल्पना अकादमिक उत्कृष्टता, व्यावहारिक सहभागिता, उद्योग जगत के साथ सहयोग और व्यावसायिक विकास को एक साथ जोड़ती है। इसका उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां विद्यार्थी केवल यह जानने तक सीमित न रहें कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, बल्कि यह भी समझें कि वे अपने आसपास की दुनिया में किस प्रकार सार्थक योगदान दे सकते हैं।सबसे प्रभावशाली सीख अक्सर तब मिलती है, जब कोई अवधारणा केवल पुस्तकों के पन्नों तक सीमित न रहकर किसी समस्या के समाधान, किसी विचार के परीक्षण या किसी नई योजना के विकास का माध्यम बन जाती है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए CGC यूनिवर्सिटी, मोहाली ने अनुभव-आधारित शिक्षा को अपनी शैक्षणिक पद्धति का केंद्र बनाया है।परियोजना-आधारित असाइनमेंट, केस स्टडी, शोध गतिविधियों, प्रयोगशाला अभ्यास, सिमुलेशन और नवाचार संबंधी चुनौतियों के माध्यम से विद्यार्थियों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करने का अवसर मिलता है, जिनमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। वे सूचनाओं का विश्लेषण करना, विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और सामूहिक प्रयासों से समाधान विकसित करना सीखते हैं। यह प्रक्रिया उनमें स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करती है और साथ ही उन्हें यह समझने में सहायता करती है कि अकादमिक ज्ञान का व्यावसायिक कार्यक्षेत्र में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता हैयह दृष्टिकोण कक्षा की पारंपरिक भूमिका को भी एक नया स्वरूप देता है। शिक्षा अब केवल एकतरफा सूचना हस्तांतरण न रहकर विचारों के सक्रिय आदान-प्रदान की प्रक्रिया बन जाती है। विद्यार्थियों को स्थापित धारणाओं पर प्रश्न उठाने, नई संभावनाओं को परखने और अपरिचित परिस्थितियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास विकसित करने के अवसर मिलते हैं। ऐसे अनुभव उनमें अनुकूलन क्षमता और समस्या-समाधान कौशल विकसित करते हैं, जो तकनीक, नौकरी की भूमिकाओं और उद्योग जगत की आवश्यकताओं में बदलाव के बावजूद प्रासंगिक बने रहते हैं।इसका उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को स्नातक होने से पहले कार्यस्थल की परिस्थितियों से परिचित कराना नहीं, बल्कि उनमें ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना है, जो उन्हें व्यावसायिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में सक्षम बनाए।शिक्षा और उद्योग जगत के बीच संबंध तब अधिक सार्थक बनता है, जब वह केवल भर्ती तक सीमित न रहकर शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने और उसके व्यावहारिक अनुभव का हिस्सा बन जाता है। CGC यूनिवर्सिटी, मोहाली में OS-SCi, IBM और EY India जैसे संगठनों के साथ सहयोग ऐसे शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में योगदान देता है, जो उभरती व्यावसायिक कार्यप्रणालियों और उद्योग जगत की बदलती अपेक्षाओं से जुड़ा रहता है।विशेषीकृत शिक्षण मॉड्यूल, प्रमाणन कार्यक्रमों, विशेषज्ञों के साथ संवाद, कार्यशालाओं और मास्टरक्लास के माध्यम से विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में हो रहे विकास को समझने का अवसर मिलता है। ये गतिविधियां कक्षा में अर्जित ज्ञान को वास्तविक संदर्भ प्रदान करती हैं और विद्यार्थियों को उन उपकरणों, अवधारणाओं तथा व्यावसायिक मानकों से परिचित कराती हैं, जो आज के उद्योगों को आकार दे रहे हैं।(CGC यूनिवर्सिटी, मोहाली में कंपनियों के साथ सहयोग के माध्यम से बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाने में मदद मिलती है।)Capgemini, WNS और Imarticus Learning के सहयोग से स्थापित विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस जुड़ाव को और सशक्त बनाते हैं। विशेषीकृत शिक्षण वातावरण और उद्योग-प्रासंगिक अनुभवों को शैक्षणिक व्यवस्था का हिस्सा बनाकर ये केंद्र विद्यार्थियों को ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग से जुड़ने तथा व्यावसायिक अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने के अवसर प्रदान करते हैं।इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण Capgemini की समर्पित ऑन-कैंपस प्रयोगशाला है, जहां विद्यार्थियों को कॉर्पोरेट कार्यप्रणालियों और सहयोगात्मक गतिविधियों पर आधारित वातावरण से परिचित कराया जाता है। ऐसे परिवेश का अनुभव उन्हें व्यावसायिक प्रक्रियाओं को समझने, अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने और रोजगार की दुनिया में प्रवेश के लिए अधिक आत्मविश्वास के साथ तैयार होने में सहायता कर सकता है।ऐसे परिवेश का अनुभव उन्हें व्यावसायिक प्रक्रियाओं को समझने, अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने और रोजगार की दुनिया में प्रवेश के लिए अधिक आत्मविश्वास के साथ तैयार होने में सहायता कर सकता है।ये सभी पहल एक व्यापक शैक्षणिक दर्शन को दर्शाती हैं। उद्योग जगत से जुड़ाव तभी सबसे प्रभावी होता है, जब विद्यार्थी अपनी पूरी शैक्षणिक यात्रा के दौरान इसकी प्रासंगिकता का अनुभव करें, न कि केवल अपनी पहली नौकरी की तलाश शुरू करते समय।(विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उद्योग जगत के साथ जुड़ाव को सशक्त बनाते हैं।)व्यावसायिक आत्मविश्वास अनुभव से विकसित होता है। उद्योग जगत के अग्रणी विशेषज्ञों से संवाद, संगठनात्मक चुनौतियों को समझना, कार्यस्थल की प्रक्रियाओं को देखना और अपरिचित परिस्थितियों में अपने ज्ञान का उपयोग करना विद्यार्थियों को अपने चुने हुए क्षेत्रों की अधिक व्यापक समझ प्रदान करता है।CGC यूनिवर्सिटी, मोहाली में उद्योग विशेषज्ञों के साथ संवाद, इंटर्नशिप, औद्योगिक भ्रमण, शोध सहयोग, वास्तविक कार्यों पर आधारित असाइनमेंट और विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्र इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे अवसर विद्यार्थियों को व्यावसायिक जीवन की वास्तविकताओं से परिचित कराते हैं, जहां टीमवर्क, जवाबदेही, प्रभावी संवाद, नैतिक निर्णय क्षमता और निरंतर सीखने का विशेष महत्व होता है।मेंटरशिप इस अनुभव को एक और महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करती है। शिक्षाविदों, उद्यमियों, कॉर्पोरेट पेशेवरों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ संवाद विद्यार्थियों को कॅरिअर के विभिन्न मार्गों को समझने, उद्योग जगत की बदलती अपेक्षाओं से परिचित होने और अपने भविष्य के संबंध में अधिक सोच-समझकर निर्णय लेने में सहायता करता है।यह दृष्टिकोण विशेष रूप से ऐसे व्यावसायिक परिवेश में प्रासंगिक है, जहां कॅरिअर का पारंपरिक और सीधा मार्ग लगातार बदल रहा है। स्नातक विद्यार्थी अपने कॅरिअर के दौरान विभिन्न भूमिकाओं में जा सकते हैं, नई विशेषज्ञताएं हासिल कर सकते हैं या उभरते हुए क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। इस वास्तविकता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु ऐसी शिक्षा आवश्यक है, जो विषयगत विशेषज्ञता के साथ-साथ निरंतर सीखते रहने की क्षमता भी विकसित करे।विश्वविद्यालय का MBA+ कार्यक्रम इसी कॅरिअर-केंद्रित दृष्टिकोण का उदाहरण है। 25,000 रुपये से 30,000 रुपये तक के स्टाइपेंड वाली गारंटीड इंटर्नशिप के अवसरों के साथ यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ही व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है। शैक्षणिक समय-सारणी में कार्यस्थल के अनुभव को शामिल करके यह प्रबंधन शिक्षा और व्यावसायिक कार्यक्षेत्र की आवश्यकताओं के बीच संबंध को और मजबूत बनाता है।(सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से विशेषीकृत शिक्षण वातावरण बनता है और विद्यार्थियों को उद्योग-प्रासंगिक अनुभवों के बारे में जानने का अवसर मिलता है।)किसी विश्वविद्यालय का कॅरिअर विकास में योगदान केवल उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों से ही नहीं, बल्कि उन व्यावसायिक मार्गों से भी समझा जा सकता है, जिन्हें अपनाने के लिए उसके विद्यार्थी सक्षम बनते हैं।CGC यूनिवर्सिटी, मोहाली ने एक व्यापक प्लेसमेंट नेटवर्क विकसित किया है, जिसमें 1,500 से अधिक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा विभिन्न क्षेत्रों में 12,000 से अधिक प्लेसमेंट अवसर शामिल हैं।1 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वोच्च रिपोर्टेड प्लेसमेंट पैकेज विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट नेटवर्क से जुड़ी कॅरिअर संभावनाओं की व्यापकता को भी दर्शाता है।इन उपलब्धियों के पीछे ऐसा शैक्षणिक वातावरण है, जो कौशल विकास, उद्योग जगत के अनुभव, व्यावसायिक मार्गदर्शन और अर्जित ज्ञान को व्यवहार में लागू करने के अवसरों को एक साथ लाता है।विद्यार्थियों के लिए यह संयोजन अकादमिक उपलब्धियों और कार्यस्थल की अपेक्षाओं के बीच की दूरी को कम करने में सहायक हो सकता है।वहीं, नियोक्ताओं को ऐसे स्नातकों तक पहुंचने का अवसर मिलता है, जिन्हें तकनीकी दक्षताओं के साथ-साथ संवाद, सहयोग और समस्या-समाधान जैसे कौशल विकसित करने के अवसर भी मिले हैं।हालांकि, रोजगार-योग्यता कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, जिसे केवल स्नातक होने के दिन मापा जाए। यह निरंतर तैयारी का परिणाम है- किसी समस्या को समझने, नया कौशल सीखने, विविध पृष्ठभूमियों वाली टीमों के साथ काम करने, सुझावों के आधार पर स्वयं में सुधार करने और सार्थक परिणाम देने की क्षमता। इन सभी पहलुओं को शैक्षणिक अनुभव का हिस्सा बनाकर विश्वविद्यालय कॅरिअर विकास को अंतिम चरण की गतिविधि के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया बनाने का प्रयास करता है।उच्च शिक्षा के सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती विद्यार्थियों को ऐसे भविष्य के लिए तैयार करना है, जिसकी सटीक कल्पना करना भी संभव नहीं है। नई प्रौद्योगिकियां उद्योगों का स्वरूप बदलती रहेंगी, स्थापित व्यवसायों और पेशों में परिवर्तन आएगा तथा रोजगार की नई भूमिकाएं सामने आएंगी। ऐसी परिस्थितियों में तकनीकी ज्ञान महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन प्रश्न करने, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने, सृजन करने और निरंतर सीखते रहने की क्षमता भी उतनी ही आवश्यक है।CGC यूनिवर्सिटी, मोहाली अकादमिक शिक्षा को नवाचार, उद्यमिता, शोध और वैश्विक दृष्टिकोण से जोड़कर इस चुनौती का सामना करने की दिशा में कार्य कर रही है। व्यावहारिक उपयोग पर इसका विशेष जोर विद्यार्थियों को पहले से निर्धारित उत्तरों से आगे सोचने के लिए प्रेरित करता है, जबकि उभरती प्रौद्योगिकियों से परिचय उन्हें आज के कार्यक्षेत्र को बदलने वाली शक्तियों को समझने और उनसे जुड़ने में सहायता करता है।इसी के साथ ऐसे जिम्मेदार पेशेवरों का विकास भी महत्वपूर्ण है, जो यह समझते हों कि कॅरिअर में सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती। नैतिक विवेक, सामाजिक जागरूकता, प्रभावी संवाद और विभिन्न विचारों एवं पृष्ठभूमियों वाले लोगों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता एक परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में दीर्घकालिक और सार्थक योगदान देने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए विश्वविद्यालय का व्यापक उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को आज उपलब्ध नौकरियों के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि उनमें ऐसा आत्मविश्वास और क्षमताएं विकसित करना है, जिनके माध्यम से वे आने वाले कल के अवसरों और चुनौतियों का सामना कर सकें।उच्च शिक्षा का भविष्य तेजी से उन विश्वविद्यालयों द्वारा आकार लिया जाएगा, जो सीखने को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया, जो अकादमिक ज्ञान को वास्तविक जीवन में उसके उपयोग से, व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं को सार्थक अनुभवों से और व्यक्तिगत विकास को व्यापक सामाजिक प्रगति से जोड़ती है।CGC यूनिवर्सिटी, मोहाली में यह सोच अनुभव-आधारित शिक्षा, उद्योग जगत के साथ साझेदारी, मेंटरशिप, विशेषीकृत शिक्षण वातावरण और कॅरिअर के अवसरों को एक साथ लाने वाली शैक्षणिक पद्धति में दिखाई देती है। इन सभी पहलुओं का एक साझा उद्देश्य है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षा केवल विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की जाने वाली डिग्री तक प्रासंगिक न रहे, बल्कि उनके द्वारा निर्मित किए जाने वाले जीवन और कॅरिअर में भी अपनी सार्थक भूमिका निभाए।अंततः, किसी विश्वविद्यालय की वास्तविक पहचान इस बात से निर्धारित होती है कि उसके स्नातक अर्जित ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर पाते हैं। यह उनकी जटिल परिस्थितियों को समझने, बदलावों के अनुरूप स्वयं को ढालने, नए विचार प्रस्तुत करने और ज्ञान को कार्यरूप में परिणत करने की क्षमता में निहित होती है।व्यावसायिक दुनिया की वास्तविकताओं को शैक्षणिक अनुभव के अधिक निकट लाकर CGC यूनिवर्सिटी, मोहाली उच्च शिक्षा के ऐसे स्वरूप की दिशा में प्रयासरत है, जहां कैंपस से कॅरिअर तक की यात्रा अनिश्चितता में लगाई गई छलांग न होकर अनुभव, दक्षता और आत्मविश्वास के आधार पर आगे बढ़ने वाला एक सशक्त सफर बन सके।