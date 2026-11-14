जेलेंस्की को मिला यूरोप का साथ: डेनमार्क ने रक्षा के लिए दिए 645 मिलियन यूरो, ब्रिटेन ने रूस को कैसे घेरा?

रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन अपनी सैन्य ताकत और ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यूरोपीय देशों से मदद जुटा रहा है। इसी सिलसिले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने डेनमार्क और आयरलैंड की हालिया यात्राओं को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि इन दौरों से यूक्रेन को ठोस नतीजे मिले हैं। डेनमार्क ने यूक्रेन के लिए 645 मिलियन यूरो के नए रक्षा पैकेज और 20 मिलियन यूरो के ऊर्जा पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने रूस के तेल क्षेत्र को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं। जेलेंस्की के मुताबिक, इन फैसलों से यूक्रेन को सर्दियों में अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने, हवाई सुरक्षा मजबूत करने और युद्ध के बीच जरूरी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी।

जेलेंस्की ने 10 और 11 नवंबर को डेनमार्क तथा 11 और 12 नवंबर को आयरलैंड का दौरा किया था। शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने इन यात्राओं के नतीजों की जानकारी दी। जेलेंस्की ने कहा कि उनकी टीम ने यूरोपीय साझेदारों के साथ कई बैठकें कीं। इन बैठकों में इस बात पर चर्चा हुई कि यूक्रेन को आने वाली सर्दियों में किस तरह मदद दी जा सकती है।

विज्ञापन साथ ही हवाई सुरक्षा को मजबूत करने, ऊर्जा क्षेत्र को सहारा देने और रेलवे व्यवस्था को चालू रखने के लिए अलग-अलग देशों की भूमिका पर भी बातचीत हुई। जेलेंस्की ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि उनके साझेदार यूक्रेन की जरूरतों को सुन रहे हैं और मदद जारी रखने के लिए तैयार हैं। विज्ञापन विज्ञापन

डेनमार्क के रक्षा और ऊर्जा पैकेज में कितनी मदद मिलेगी?

डेनमार्क की ओर से घोषित 645 मिलियन यूरो का रक्षा पैकेज यूक्रेन की सैन्य जरूरतों के लिए है, जबकि 20 मिलियन यूरो का अलग पैकेज ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दिया जाएगा। जेलेंस्की ने इन दोनों घोषणाओं को अपनी यात्राओं का बड़ा नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों के साथ बातचीत का एक प्रमुख उद्देश्य सर्दियों के दौरान यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था को सुरक्षित रखना है। युद्ध के कारण यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र और दूसरी जरूरी सेवाओं पर दबाव बना हुआ है। ऐसे में ऊर्जा से जुड़ी मदद के साथ हवाई सुरक्षा को मजबूत करना भी यूक्रेन की प्राथमिकताओं में शामिल है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रेलवे व्यवस्था को समर्थन देने पर साझेदार देशों के साथ चर्चा हुई है, ताकि युद्ध के बीच जरूरी सेवाएं जारी रखी जा सकें।



जेलेंस्की ने डेनमार्क की सहायता के साथ ब्रिटेन के नए प्रतिबंधात्मक कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने रूस के तेल क्षेत्र को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों से जुड़े कदम उठाए हैं। यूक्रेन लगातार अपने यूरोपीय साझेदारों से रूस पर दबाव बढ़ाने और अपनी सैन्य तथा आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सहयोग मांग रहा है।

जेलेंस्की के मुताबिक, ब्रिटेन के साथ बातचीत में रूस के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और पोलैंड के नेताओं के साथ हुई बैठकों में यूक्रेन के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन मजबूत करने पर जोर दिया गया। हालांकि, जेलेंस्की ने अपने बयान में ब्रिटेन के इन नए कदमों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की विस्तृत सूची नहीं बताई।



यूरोपीय संघ के साथ यूक्रेन किस लक्ष्य पर काम कर रहा?

यूरोपीय देशों से सैन्य और ऊर्जा मदद के अलावा यूक्रेन यूरोपीय संघ के साथ अपनी बातचीत को भी आगे बढ़ा रहा है। जेलेंस्की ने बताया कि उनका देश इस साल के अंत तक बातचीत के बचे हुए दो समूहों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके बाद अगले साल यूरोपीय संघ के साथ आगे की प्रक्रिया तेज करने की योजना है। इस मुद्दे पर उन्होंने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ चर्चा की। जेलेंस्की ने कहा कि डेनमार्क और आयरलैंड की यात्राओं के दौरान आयरलैंड, पोलैंड, इटली और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्रियों के साथ भी महत्वपूर्ण बातचीत हुई। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के साथ भी चर्चा की गई। इन बैठकों में यूक्रेन के लिए सहयोग और यूरोपीय देशों के साथ आगे की रणनीति पर बात हुई।



रूस के साथ एक हजार से ज्यादा कैदियों की अदला-बदली की क्या तैयारी है?

जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्धबंदियों की संभावित अदला-बदली को लेकर भी उम्मीद जताई है। उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि युद्ध शुरू होने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी कैदी अदला-बदली हो सकती है। उनके मुताबिक, इस प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों के एक-एक हजार से ज्यादा लोगों को रिहा किया जा सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका की ओर से दिए गए आश्वासनों को यूक्रेन गंभीरता से ले रहा है। इस अदला-बदली को संभव बनाने के लिए यूक्रेन की टीमें, खुफिया एजेंसियां, विशेष सेवाएं और समन्वय मुख्यालय काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला यूक्रेन के कई परिवारों के लिए बेहद संवेदनशील है और उन्हें जल्द ही तैयारियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिलने की उम्मीद है।



यूक्रेन के किन शहरों के लिए मदद जुटाने पर हुई चर्चा?

जेलेंस्की ने बताया कि यूरोपीय साझेदारों के साथ बातचीत में यूक्रेन के कई शहरों की जरूरतों पर भी चर्चा हुई। इनमें खेरसॉन, निप्रो, खारकीव, ओडेसा, सूमी और कीव शामिल हैं। इन शहरों को युद्ध के दौरान अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन ने इन क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता जुटाने पर जोर दिया है।

जेलेंस्की ने कहा कि फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और पोलैंड के नेताओं के साथ हुई बातचीत का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करना था। इसके अलावा रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर भी ब्रिटेन के साथ चर्चा हुई। यूक्रेन की कोशिश है कि सैन्य सहायता के साथ-साथ ऊर्जा और नागरिक सेवाओं को भी लगातार समर्थन मिलता रहे।



अमेरिकी प्रतिनिधियों से जेलेंस्की की मुलाकात में क्या तय हुआ?

कूटनीतिक मोर्चे पर जेलेंस्की ने आयरलैंड में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ हुई बैठक को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आगे के कदमों पर सहमति बनाई है। जेलेंस्की की इच्छा है कि अमेरिका के साथ मिलकर शांति की दिशा में कदम उठाए जाएं और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित हो। यह बैठक ऐसे समय हुई, जब अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इससे पहले मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। उस बातचीत में युद्ध खत्म करने के प्रयासों और मानवीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इसमें कैदियों की अदला-बदली की तैयारियां भी शामिल थीं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर शांति और सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है।

आयरलैंड की राजधानी डबलिन में गुरुवार को नौवां यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जेलेंस्की की आयरलैंड यात्रा इसी कूटनीतिक गतिविधि के बीच हुई। उन्होंने कहा कि यूरोपीय साझेदारों के साथ हुई बातचीत से यूक्रेन को सर्दियों की तैयारी, हवाई सुरक्षा, ऊर्जा और रेलवे व्यवस्था के लिए समर्थन जुटाने में मदद मिली है। उन्होंने सभी साझेदार देशों का आभार जताते हुए कहा कि यूक्रेन यूरोप की रक्षा के लिए भी लड़ रहा है। फिलहाल यूक्रेन की रणनीति एक तरफ सैन्य और आर्थिक मदद जुटाने की है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ बातचीत और कैदियों की अदला-बदली के जरिए मानवीय राहत हासिल करने की भी कोशिश जारी है।