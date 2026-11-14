अमेरिका: 2,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल; एयर ट्रैफिक संकट गहराया, हालात सुधारने के लिए 50 अरब डॉलर की मांग

अमेरिकी अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि पुराने एयर ट्रैफिक कंट्रोल उपकरणों पर अत्यधिक लोड आने के कारण देशभर में उड़ानों को क्यों रोकना पड़ा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) का कहना है कि अब तक साइबर हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि, अधिकारियों ने इस संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया है।

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ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी ने बताया कि शुक्रवार दोपहर स्थानीय समय के अनुसार एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों में कम्युनिकेशन और रडार डेटा अस्थिर हो गया था। उन्होंने इस रुकावट के लिए पुराने उपकरणों पर अत्यधिक लोड को जिम्मेदार बताया। हालांकि, अधिकारियों की जांच अभी जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सिस्टम में खराबी किस वजह से आई।फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने शुक्रवार शाम देशभर में लागू ग्राउंड स्टॉप यानी उड़ानों पर रोक हटा ली। इसके बाद एयरलाइंस को देरी से चल रही और रद्द की गई उड़ानों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। डफी ने चेतावनी दी कि यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में समय लगेगा। यह प्रक्रिया काफी हद तक फ्लाइट क्रू की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।व्हाइट हाउस में शॉन डफी के साथ हुई ब्रीफिंग के दौरान होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने बताया कि जांचकर्ताओं को साइबर हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। न ही ऐसे संकेत मिले हैं कि किसी ने सिस्टम में सेंध लगाई हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच जारी है और अधिकारी किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर रहे हैं।मार्कवेन मुलिन ने स्पष्ट किया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई यह रुकावट माइक्रोसॉफ्ट में हुई किसी अन्य तकनीकी खराबी या आउटेज से जुड़ी नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना की वजह एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क में आई तकनीकी समस्या है।शॉन डफी ने बताया कि ईस्टर्न टाइम के अनुसार शुक्रवार दोपहर लगभग 3:36 बजे समस्याएं शुरू हुईं। इस दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों और टर्मिनल रडार सुविधाओं को मिलने वाले रडार और कम्युनिकेशन डेटा में गड़बड़ी आने लगी। उन्होंने बताया कि उस समय 3,500 से अधिक विमान हवा में थे।डफी के अनुसार, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह बंद नहीं हुए थे। पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों ने निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विमानों को सुरक्षित नीचे उतारा। इसके अलावा, जरूरी मेडिकल और कानून प्रवर्तन से जुड़ी उड़ानों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी।दोनों अधिकारियों ने अमेरिकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क के पुराने होने की ओर इशारा किया। मार्कवेन मुलिन ने संकेत दिया कि नई तकनीक और उपकरणों के कारण पुराने सिस्टम पर अत्यधिक दबाव पड़ा हो सकता है। बाद में एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या एफएए की ओर से सिस्टम में किए गए किसी बदलाव या पैचिंग के कारण यह रुकावट आई थी। इस पर डफी ने इससे इनकार किया। उन्होंने बताया कि पुराने एनालॉग सिस्टम पर डेटा का अत्यधिक लोड आ गया था, जबकि अपग्रेड किए गए डिजिटल उपकरणों में ऐसी कोई समस्या नहीं आई।डफी ने कहा कि उनकी टीम अभी भी घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारी कारणों को लेकर कोई गलत जानकारी नहीं देना चाहते। ब्रीफिंग के दौरान यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आखिर किस वजह से पुराने सिस्टम पर इतना अधिक लोड आया। उन्होंने बताया कि नेटवर्क पर दबाव कम करने के लिए अधिकारियों की ओर से जरूरी कदम उठाए गए, जिसके बाद प्रभावित सुविधाओं को दोबारा चालू कर दिया गया। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि उड़ानों का सामान्य शेड्यूल बहाल होने में अभी समय लगेगा।तकनीकी समस्या दूर होने के बाद भी एयरलाइंस के सामने उड़ानों का संचालन सामान्य करने की चुनौती है। एयरलाइंस यह जांच कर रही हैं कि उनके पास पर्याप्त संख्या में पायलट और केबिन क्रू उपलब्ध हैं या नहीं। उड़ानों में हुई देरी और रद्दीकरण के कारण क्रू की उपलब्धता प्रभावित हुई है। ऐसे में यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में अतिरिक्त समय लग सकता है।एफएए के एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क में एयरपोर्ट टावर, टर्मिनल रडार सुविधाएं और एन-रूट सेंटर शामिल होते हैं। इन केंद्रों में तैनात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर संचार और निगरानी प्रणालियों की मदद से अमेरिकी हवाई क्षेत्र से गुजरने वाले विमानों को दिशा-निर्देश देते हैं। विमानों की सुरक्षित आवाजाही के लिए इन प्रणालियों का सुचारु रूप से काम करना बेहद जरूरी है।अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के बाद परिवहन मंत्री शॉन डफी ने इसके आधुनिकीकरण के लिए कांग्रेस से 50 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि देने की मांग की है। डफी ने शुक्रवार देर रात हुई ब्रीफिंग में कहा कि देश के पुराने एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क को पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। उनके मुताबिक, कांग्रेस पहले ही इस सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए 12.5 अरब डॉलर की मंजूरी दे चुकी है, लेकिन व्यापक बदलाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 50 अरब डॉलर की मांग अभी एक प्रस्ताव है, इसे कांग्रेस की ओर से मंजूरी नहीं मिली है।शॉन डफी ने चेतावनी दी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क को पूरी तरह बदलने में समय लगेगा। जब तक पुराने उपकरणों का इस्तेमाल जारी रहेगा, तब तक इस तरह की तकनीकी खराबी दोबारा होने की आशंका बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे पुराने स्विच और राउटर दूरसंचार डेटा को संभालने के लिए जिम्मेदार हैं। हालिया घटना में इन्हीं उपकरणों पर अत्यधिक लोड आने से रडार और कम्युनिकेशन डेटा अस्थिर हो गया था। अधिकारियों ने नेटवर्क पर दबाव कम करके प्रभावित सुविधाओं को दोबारा चालू किया है। डफी ने उम्मीद जताई कि व्यस्त थैंक्सगिविंग यात्रा सीजन शुरू होने तक हवाई सेवाएं बेहतर स्थिति में होंगी।देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप हटने के बावजूद यात्रियों को उड़ानों के सामान्य होने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। शॉन डफी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले संबंधित एयरलाइंस से अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर लें। तकनीकी खराबी के कारण बड़ी संख्या में उड़ानों के प्रभावित होने से एयरलाइंस को अपने संचालन की दोबारा योजना बनानी पड़ रही है। इसमें पायलटों और केबिन क्रू की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी शामिल है। डफी के मुताबिक, कुछ यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अगले दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है। एफएए के कमांड सेंटर ने शुक्रवार रात 8:19 बजे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम पर देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप रद्द करने की आधिकारिक सूचना जारी की थी।ये भी पढ़ें:अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी का असर शनिवार को भी हवाई सेवाओं पर देखने को मिला। देशभर में 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। शुक्रवार को लगे देशव्यापी ग्राउंड स्टॉप के कारण पहले ही हजारों यात्री प्रभावित हुए थे। तकनीकी समस्या दूर होने के बावजूद एयरलाइंस के सामने उड़ानों का संचालन सामान्य करने की चुनौती बनी हुई है। बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने और देरी के चलते पायलटों तथा केबिन क्रू की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। ऐसे में यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त इंतजार करना पड़ सकता है। एयरलाइंस ने यात्रियों को एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जांचने की सलाह दी है।