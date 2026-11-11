वर्ल्ड अपडेट्स: अमेरिका में तीन लोगों पर आतंकी साजिश के आरोप; वैन डाइक का दावा- भारत ने छह माह जेल में रखा
अमेरिका ने तीन लोगों पर आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मंगलवार को जारी एक आरोपपत्र के अनुसार, न्यूयॉर्क की जेल में बंद एक व्यक्ति ने ईरानी गुटों को गुप्त संदेश भेजे थे। ये गुट अमेरिकी वायु सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रिटिश हवाई अड्डे पर हमले की योजना बना रहे थे। यह नया आरोपपत्र 27 सितंबर से रहस्य में डूबे एक मामले में नई जानकारी देता है। उस दिन अमेरिकी बमवर्षक विमानों वाले हवाई अड्डे की ओर तीन संदिग्ध वैन देखे जाने के बाद कई लोगों को विस्फोटक और आतंकवाद के संदेह में हिरासत में लिया गया था। नए आरोपों में मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल-सादी को रॉयल एयर फोर्स बेस फेयरफोर्ड पर हमला करने की साजिश में शामिल बताया गया है। अल-सादी एक ईरानी-इराकी नागरिक है और ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। अभियोजकों के अनुसार, अल-सादी ने इराक में अपनी मां और बहन को फोन व वीडियो कॉल पर कोड भाषा में संदेश भेजे थे। इन संदेशों में सहयोगियों को हवाई अड्डे पर बमबारी करने के लिए उकसाया गया था। इस मामले में दो अन्य लोगों, मोहसिन मोहजेरी (ईरानी नागरिक) और मोहम्मद अली अल-हसानी (इराकी नागरिक) पर भी आरोप लगाए गए हैं। ये दोनों अमेरिकी हिरासत में नहीं हैं।
वैन डाइक का दावा- भारत ने छह माह जेल में रखा
अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरोन वैन डाइक ने आरोप लगाया कि भारत ने उसे और छह यूक्रेनी नागरिकों को यूक्रेन युद्ध की वजह से छह महीने जेल में रखा। वैन डाइक ने इसे रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का हिस्सा बताया। वैन डाइक ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह आने वाले महीनों में इस मामले से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारियां पोस्ट और मीडिया साक्षात्कारों के जरिये सामने लाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को 13 मार्च को गिरफ्तार किया था।
भारत-फ्रांस ने रणनीतिक साझेदारी और व्यापार बढ़ाने पर की चर्चा
फ्रांस दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने मंगलवार को पेरिस का दौरा किया। इस दौरान भारत और फ्रांस ने अपनी रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपूर्ति शृंखला, महत्वपूर्ण तकनीकों, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक आपूर्तियों पर भी बात की। मिसरी और फ्रांसीसी समकक्ष मार्टिन ब्रिएन्स ने आर्थिक सुरक्षा व महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संवाद की सह-अध्यक्षता की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में फ्रांस यात्रा में स्थापित हुआ था। दोनों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा। यह 2025-26 में 13.6 अरब यूरो (लगभग 15 अरब डॉलर) तक पहुंच गया है। फ्रांस यूरोपीय संघ में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उन्होंने रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद की भी सह-अध्यक्षता की और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी व होराइजन 2047 रोडमैप की समीक्षा की।
व्यापार पर मुख्य फैसला ट्रंप प्रशासन ही करेगा: कनाडाई पीएम कार्नी
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मंगलवार को कहा कि चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बावजूद, व्यापार समझौतों पर ट्रंप प्रशासन को ही मुख्य फैसला लेना है। कनाडा व्हाइट हाउस से व्यापार समझौते की उम्मीद रखेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति और कार्यकारी ही व्यापार समझौतों पर निर्णय लेते हैं। डेमोक्रेटिक जीत से कनाडा दुविधा में है कि वह शुल्कों में कमी वाला समझौता माने या मुक्त व्यापार पर अड़ा रहे। कनाडा ने अगस्त में संप्रभुता और सांस्कृतिक सुरक्षा से जुड़ी अमेरिकी मांगों के कारण व्यापार वार्ता निलंबित की थी। ट्रंप ने कनाडाई सामान पर 50 फीसदी शुल्क लगाया, जिसके बाद कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई की। वाशिंगटन के साथ अभी भी कुछ कठिन मुद्दे अनसुलझे हैं। वह अगले सप्ताह एपेक शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। चीन के साथ कनाडा के आर्थिक संबंध में अमेरिका के बीजिंग के साथ संबंधों की तुलना में कम सुरक्षा जोखिम हैं।
इंग्लैंड में नाटो अधिकारी रूस से संबंधित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार
इंग्लैंड में मंगलवार को नाटो इकाई से जुड़े एक अमेरिकी सेना के अधिकारी को रूस से संबंधित जासूसी के संदेह में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी ग्लॉसेस्टर के पास हुई। उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2023 का उल्लंघन करने का आरोप है। इसमें विदेशी खुफिया सेवा की सहायता करना शामिल है। वह नाटो के एलाइड रैपिड रिएक्शन कॉर्प्स में सेवारत था। एफबीआई निदेशक काश पटेल ने इसे एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी बताया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह मामला ईरान से जुड़ी किसी अन्य जांच से नहीं, बल्कि रूस से संबंधित है। यूरोपीय देशों ने रूसी गुप्त गतिविधियों से बढ़ते खतरे की चेतावनी दी है। इनमें जासूसी और तोड़फोड़ शामिल हैं। नाटो ने कहा है कि वह किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है।
इराक के पूर्व सांसद अल-अलवानी मृत पाए गए, हत्या के एंगल पर हो रही जांच
लेबनानी सुरक्षा और न्यायिक अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इराक के पूर्व सांसद अहमद अल-अलवानी बेरूत के एक अपार्टमेंट में मृत पाए गए। वह लेबनान पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही मृत मिले। अल-अलवानी पांच दिन पहले उत्तरी इराकी शहर इरबिल से बेरूत पहुंचे थे। उन्होंने पहले एक होटल में कमरा लिया, फिर तारिक जदीदा इलाके के एक अपार्टमेंट में चले गए। यह अपार्टमेंट दो सीरियाई और एक लेबनानी नागरिक ने 200 डॉलर में दो दिनों के लिए किराए पर लिया था। सोमवार रात पुलिस ने अपार्टमेंट में प्रवेश किया और अल-अलवानी को सिर पर चोट व गला घोंटकर मृत पाया। पुलिस हवाई अड्डे से उन्हें लाने वाले टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ कर रही है और अपार्टमेंट किराए पर लेने वालों की तलाश जारी है। सार्वजनिक अभियोजक जज अहमद रामी अल-हाज इस हत्या की जांच कर रहे हैं। अल-अलवानी ने इराक में एक दशक से अधिक समय जेल में बिताया था। उन्हें दिसंबर 2013 में आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और पिछले साल अप्रैल में रिहा किया गया था।
मेक्सिको: पुलिस की कार्रवाई के दौरान बच्ची की मौत, मां भी घायल
मेक्सिको के सीमावर्ती शहर माटामोरोस में 29 अक्तूबर को एक सुरक्षा ऑपरेशन के दौरान सात साल की बच्ची अरंजा ऐडेलेनी पारडो की सिर में गोली लगने से मौत हो गई। उसकी मां क्लाउडिया पारडो गार्सिया को भी बाएं पैर में गोली लगी। पारडो ने बताया कि गोली तमाउलिपास राज्य पुलिस के हेलीकॉप्टर से चली थी। यह घटना तब हुई जब परिवार अपने वाहन से घर लौट रहा था। उन्होंने गल्फ कार्टेल के कथित सदस्य को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन के दौरान लगाए गए रोडब्लॉक से बचने के लिए एक ग्रामीण रास्ता लिया था। पुलिस हेलीकॉप्टर उनके वाहन के करीब आया और उनके पति ने परिवार दिखाने के लिए हाथ उठाए। इसके बावजूद गोलीबारी हुई, जिसमें अरंजा की जान चली गई। इस ऑपरेशन में गल्फ कार्टेल के कथित नेता के बेटे एक्सल अल्फ्रेडो कार्डेनस रोड्रिगेज को गिरफ्तार किया गया था। राज्य अधिकारी जांच कर रहे हैं कि क्या हेलीकॉप्टर पर सवार तीन अधिकारियों ने हथियार चलाए थे। पारडो ने कहा कि उन्हें लगा था कि अधिकारी उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।