वर्ल्ड अपडेट्स: अमेरिका में तीन लोगों पर आतंकी साजिश के आरोप; वैन डाइक का दावा- भारत ने छह माह जेल में रखा

अमेरिका ने तीन लोगों पर आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मंगलवार को जारी एक आरोपपत्र के अनुसार, न्यूयॉर्क की जेल में बंद एक व्यक्ति ने ईरानी गुटों को गुप्त संदेश भेजे थे। ये गुट अमेरिकी वायु सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रिटिश हवाई अड्डे पर हमले की योजना बना रहे थे। यह नया आरोपपत्र 27 सितंबर से रहस्य में डूबे एक मामले में नई जानकारी देता है। उस दिन अमेरिकी बमवर्षक विमानों वाले हवाई अड्डे की ओर तीन संदिग्ध वैन देखे जाने के बाद कई लोगों को विस्फोटक और आतंकवाद के संदेह में हिरासत में लिया गया था। नए आरोपों में मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल-सादी को रॉयल एयर फोर्स बेस फेयरफोर्ड पर हमला करने की साजिश में शामिल बताया गया है। अल-सादी एक ईरानी-इराकी नागरिक है और ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। अभियोजकों के अनुसार, अल-सादी ने इराक में अपनी मां और बहन को फोन व वीडियो कॉल पर कोड भाषा में संदेश भेजे थे। इन संदेशों में सहयोगियों को हवाई अड्डे पर बमबारी करने के लिए उकसाया गया था। इस मामले में दो अन्य लोगों, मोहसिन मोहजेरी (ईरानी नागरिक) और मोहम्मद अली अल-हसानी (इराकी नागरिक) पर भी आरोप लगाए गए हैं। ये दोनों अमेरिकी हिरासत में नहीं हैं।

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वैन डाइक का दावा- भारत ने छह माह जेल में रखा अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरोन वैन डाइक ने आरोप लगाया कि भारत ने उसे और छह यूक्रेनी नागरिकों को यूक्रेन युद्ध की वजह से छह महीने जेल में रखा। वैन डाइक ने इसे रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का हिस्सा बताया। वैन डाइक ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह आने वाले महीनों में इस मामले से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारियां पोस्ट और मीडिया साक्षात्कारों के जरिये सामने लाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों को 13 मार्च को गिरफ्तार किया था।