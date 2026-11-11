अमेरिका: राष्ट्रपति ट्रंप के नए फैसले से सियासी विवाद, नागरिक अधिकार आयोग में नियुक्ति पर डेमोक्रेट्स नाराज

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व्हाइट हाउस ने सोमवार देर रात घोषणा की कि उन्होंने मैट जैंडी को उस सीट पर नियुक्त करने का फैसला किया है, जिस पर पहले जोसेलिन सैमुअल्स थीं। सैमुअल्स उन दो डेमोक्रेटिक आयुक्तों में से एक थीं, जिन्हें ट्रंप ने उनके कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही हटा दिया था। यह एक अभूतपूर्व कदम था, जिसका उद्देश्य ईईओसी (समान रोजगार अवसर आयोग) पर नियंत्रण हासिल करना था। ईईओसी एक द्विदलीय एजेंसी है, जिसे कांग्रेस ने 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम (सिविल राइट्स एक्ट) के तहत बनाया था।जैंडी वर्तमान में न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग में 'चीफ ऑफ स्टाफ' के रूप में कार्यरत हैं। इस प्रभाग में काम करने वाले कई अनुभवी वकीलों ने तब इस्तीफा दे दिया था, जब विभाग ने नियोक्ताओं और स्कूलों की जांच शुरू की। विभाग का मानना है कि उनकी 'विविधता' और 'ट्रांसजेंडर' नीतियां गैर-कानूनी हैं।अगर जैंडी की नियुक्ति की पुष्टि हो जाती है, तो वे पांच साल के कार्यकाल के लिए काम करेंगे, जो 1 जुलाई, 2031 को समाप्त होगा। जैंडी की नियुक्ति से ईईओसी में सत्ता का संतुलन और अधिक 'दक्षिणपंथी' (रिपब्लिकन विचारधारा की ओर) हो जाएगा। वर्तमान में, वहां दो रिपब्लिकन आयुक्त हैं - एंड्रिया लुकास (जो अध्यक्ष हैं) और ब्रिटनी पैनुशियो - और एक डेमोक्रेट आयुक्त हैं - कल्पना कोटागल, जिनका कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा हैलुकास के नेतृत्व में, ईईओसी ने ट्रंप की नागरिक अधिकारों से जुड़ी प्राथमिकताओं को सख्ती से लागू किया है, जिसमें अक्सर न्याय विभाग का भी पूरा सहयोग मिला है। ट्रंप प्रशासन ने अभी तक पांचवीं सीट भरने के लिए किसी को नामित नहीं किया है। यह सीट डेमोक्रेट शार्लोट बरोज को हटाए जाने के बाद से खाली पड़ी है।जनवरी में सीनेट में डेमोक्रेट्स का बहुमत आने की संभावना है, जिसका मतलब यह हो सकता है कि ट्रंप के कार्यकाल के बचे हुए समय में ईईओसी में पांच कमिश्नर नहीं होंगे। प्रमुख डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने कसम खाई है कि वे ईईओसी के लिए ट्रंप द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति की पुष्टि नहीं करेंगे। उनका विरोध डेमोक्रेटिक कमिश्नरों को हटाए जाने को लेकर है। उनका कहना है कि इस कदम ने एजेंसी की ऐतिहासिक स्वतंत्रता और दोनों दलों की भागीदारी को खत्म कर दिया है।विस्कॉन्सिन की डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी बाल्डविन ने जैंडी के नामांकन की आलोचना करते हुए कहा कि इससे ईईओसी का और अधिक राजनीतिकरण हो रहा है। बता दें कि ईईओसी देश में रोजगार के क्षेत्र में भेदभाव रोकने वाले कानूनों को लागू करने का काम करता है।मंगलवार को सीनेट समिति की एक सुनवाई के दौरान, बाल्डविन ने कहा, 'दोनों दलों की भागीदारी वाले आयोग में, यह परंपरा रही है कि दोनों पार्टियों से नामित लोगों को एक साथ रखा जाए। यह लगातार तीसरा मौका है जब किसी रिपब्लिकन कमिश्नर को बिना किसी जोड़ीदार (दूसरे दल के प्रतिनिधि) के नामित किया गया है। यह प्रशासन का पूरी तरह से पक्षपाती फैसला है।' यह सुनवाई कैथरीन एशबैक को ईईओसी का जनरल काउंसिल नियुक्त करने की पुष्टि के लिए हो रही थी।हालांकि, ईईओसी को लेकर ट्रंप के दृष्टिकोण को तब एक बड़ा समर्थन मिला, जब सुप्रीम कोर्ट ने कई स्वतंत्र एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने के उनके फैसले को सही ठहराया। इस फैसले से राष्ट्रपति की शक्तियों का काफी विस्तार हुआ है। इस फैसले के बाद सैमुअल्स ने ईईओसी से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने वाला मुकदमा वापस ले लिया।जब तक सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है, तब तक जैंडी और एशबैक की नियुक्ति की पुष्टि होने की पूरी संभावना है। सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने नागरिक अधिकारों को लागू करने के ट्रंप के तरीके की काफी तारीफ की है। डेमोक्रेट्स के पूर्ण विरोध के बावजूद, लुकास और पैनुशियो की नियुक्तियों को आसानी से मंजूरी मिल गई थी।