शेख हसीना की वापसी की आहट से बांग्लादेश में हिंसा: बीएनपी का दफ्तर खाक, बसें भी फूंकीं; ड्राइवर जिंदा जला

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पुलिस ने ताजा हिंसक घटनाओं के लिए हसीना की पार्टी अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश पुलिस के अनुसार, अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार तड़के शरियतपुर जिले में पद्मा ब्रिज के दक्षिणी टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। उन्होंने देसी बम फोड़े और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिससे कुछ समय के लिए पुल पर यातायात बाधित रहा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी जिले नेत्रकोणा के मोहनगंज स्टेशन पर खड़ी अंतरप्रांतीय ट्रेन हाओर एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगा दी गई। हालांकि, रेलवे और दमकलकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे ट्रेन सेवाएं प्रभावित नहीं हुईं। अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार सुबह हसीना के गृहनगर तुंगीपारा में पुलिस और प्रतिबंधित छात्र संगठन छात्र लीग व अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान पुलिस की एक गाड़ी को भी फूंक दिया गया। ढाका-खुलना हाईवे पर पेड़ काटकर रास्ता बंद करने की कोशिश की गई। पुलिस ने हटाकर यातायात बहाल कराया। अनवारा में ग्रामीण बैंक की एक शाखा पर बम फेंकने से कागज़ात जल गए, जबकि रंगामाटी में अदालत और तीन शिक्षण संस्थानों के मुख्य दरवाजों पर रात के अंधेरे में ताले जड़ दिए गए। हिंसा ऐसे समय भड़की है जब सरकार ने कहा है कि वह शेख हसीना की तरफ से नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने संबंधी खबरों की जांच कर रही है।हसीना (79) अगस्त 2024 में छात्र नीत तख्तापलट के बाद से भारत में रह रही हैं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जुलाई-अगस्त 2024 के प्रदर्शनों के दौरान नरसंहार के मामले में हसीना को दोषी ठहराया था। उनकी अनुपस्थिति में चले इस मुकदमे में अदालत ने उन्हें एक मामले में मृत्युदंड और दूसरे में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस साल फरवरी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के सत्ता में आने और तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बांग्लादेश भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग पर कायम है।अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने स्पष्ट किया है कि हसीना के पास मौत की सजा के फैसले के खिलाफ कानूनी रूप से कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। उन्हें इस सजा का सामना करना ही होगा। न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को छात्र आंदोलन के दौरान हिंसक प्रदर्शनों और मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा उनकी अनुपस्थिति में सुनाई थी।द डेली स्टार के मुताबिक, देशभर में आठ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने रात भर चले अभियानों के दौरान 11 लोगों को गिरफ्तार किया और 6 अन्य को हिरासत में लिया। हिंसा छात्र लीग की ओर से पूरे देश में बुलाए गए बंद के दौरान हुई है। संगठन अपने और अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है।