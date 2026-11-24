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'सुडड्यूश जिटुंग' की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में कई नाटो देशों के साथ साझा की गई इन जानकारियों से पता चलता है कि मॉस्को इस साल ही परमाणु विस्फोटकों से लैस एक उपग्रह (सैटेलाइट) लॉन्च करने की तैयारी में है। जर्मन अखबार के अनुसार, इस आकलन को पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और रक्षा अधिकारियों का समर्थन मिला है, जिनमें जर्मन सशस्त्र बल (बुंडेसवेहर) और जर्मनी की संघीय खुफिया सेवा (बीएनडी) शामिल हैं।हाल के हफ्तों में, बुंडेसवेहर (जर्मन सशस्त्र बलों) के विशेषज्ञों ने रूस की योजनाओं के बारे में वरिष्ठ जर्मन राजनेताओं को जानकारी दी है। इनमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस भी शामिल हैं। 'सुडड्यूश जिटुंग' की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी के संघीय रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने गोपनीयता का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारी अंतरिक्ष में हो रही वैश्विक घटनाओं और अन्य देशों की गतिविधियों पर लगातार और बारीकी से नजर रख रहे हैं।इस बीच, रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टीएएसएस ने बताया है कि रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन और नाटो के कदमों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, जिनमें मॉस्को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर सकता है।टीएएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, 'मॉस्को जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ' में "राज्य की संप्रभुता और परमाणु हथियार: राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के अंतरराष्ट्रीय कानूनी पहलू" शीर्षक वाले एक लेख में मेदवेदेव ने लिखा है कि किसी भी हमले को अधिकृत करने से पहले, रूस यह आकलन करता है कि क्या परमाणु जवाब, हुए नुकसान के अनुपात में है या नहीं।टीएएसएस के अनुसार, मेदवेदेव ने कहा, 'कई मामलों में, हमारे खिलाफ एकजुट होकर खड़े पक्षों (यूक्रेन, नाटो देश और गठबंधन के बाहर के कई पश्चिमी देश) ने पहले ही ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं, जिनमें रूस परमाणु हमला करने की संभावना पर विचार कर सकता है।'हालांकि, टीएएसएस ने बताया कि मेदवेदेव ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में संयम बरतने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति 'हमेशा सभी कारकों के व्यापक विश्लेषण और वास्तव में हुए नुकसान तथा जवाबी कार्रवाई के बीच उचित संतुलन को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाते हैं।'इससे पहले सोमवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और नाटो प्रमुख मार्क रुटे ने इन खबरों पर गहरी चिंता जताई। साथ ही, उन्होंने भरोसा दिलाया कि नाटो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। मर्ज ने कहा, 'ये खबरें कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात करने की योजना बना रहा है, कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये बेहद चौंकाने वाली हैं। इससे पता चलता है कि रूस स्थिति को और अधिक गंभीर बनाने के लिए किस हद तक तैयार है।'रुटे ने कहा, 'यह उस काम का हिस्सा है जो हम नाटो के रूप में कर रहे हैं। हम लगातार चाहे जमीन पर हो, समुद्र में हो, हवा में हो या अंतरिक्ष में अपनी प्रतिरोधक क्षमता और रक्षा स्थिति का आकलन कर रहे हैं। हमें कहां बदलाव करने की जरूरत है? और हम यह पूरे नाटो क्षेत्र में करते हैं। इसमें सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि कनाडा और अमेरिका भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, हम सब मिलकर आर्कटिक क्षेत्र में रूस या चीन के किसी भी प्रभाव के खिलाफ अपनी रक्षा कर रहे हैं। और जहां तक अंतरिक्ष की बात है, तो जर्मन मीडिया में रूस की संभावित गतिविधियों को लेकर जो बातें सामने आई हैं, यह उसी से जुड़ा मुद्दा है।'