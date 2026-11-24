हालांकि, पर्यावरण संगठनों ने इस योजना का विरोध करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि रसायनों को नष्ट करने के दूसरे तरीकों पर ठीक से विचार नहीं किया गया। ट्रंप ने कहा कि वह इन रसायनों को जल्द से जल्द नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अदालत और आयोवा के नवनिर्वाचित गवर्नर रॉब सैंड की सहमति जरूरी होगी। फिलहाल अदालत के फैसले तक विस्फोट नहीं किया जाएगा।

कोलंबिया में पुलिस ठिकाने पर ड्रोन से हमला, दो नागरिक घायल; 60 घरों को नुकसान

कोलंबिया के कुकुटा शहर में सोमवार को विस्फोटक से भरे ड्रोन के जरिए पुलिस ठिकाने पर हमला किया गया। इस घटना में दो नागरिक घायल हो गए, जबकि आसपास के करीब 60 घरों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है।



यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब राष्ट्रपति अबेलार्डो डी ला एस्प्रिएला ने विद्रोही संगठनों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। इसके जवाब में हथियारबंद समूह पुलिस थानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। वे छोटे ड्रोन, रॉकेट और सड़क किनारे लगाए गए बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं।



अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार को सीजर प्रांत के कुरुमानी कस्बे में भी पुलिस थाने पर ड्रोन से हमला हुआ। इससे पहले शनिवार को ला जगुआ डी इबिरिको में सैन्य ठिकाने पर हमले में एक सैनिक की मौत हो गई थी और 12 घायल हुए थे। 2026 के पहले नौ महीनों में कोलंबिया में अवैध हथियारबंद समूहों ने 323 ड्रोन हमले किए। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 95 प्रतिशत अधिक है।