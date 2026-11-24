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16 दिसंबर बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 1971 में पाकिस्तान से देश की मुक्ति का प्रतीक है। हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री इस अवसर पर ढाका लौटना चाहती हैं। हसीना 15 साल के शासन को समाप्त करने वाले छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद देश छोड़कर भागी थीं। वह दो साल से अधिक समय पहले भारत में निर्वासन में चली गई थीं। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से दिल्ली से उनके परिवहन की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनकी वापसी में सहायता करे।यह घोषणा हसीना द्वारा नए बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) मांगने के हफ्तों बाद आई है। उन्होंने अपनी वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए ये दस्तावेज मांगे थे। अगस्त 2024 में भारत भागने के बाद उनके मौजूदा दस्तावेज रद कर दिए गए थे। उनके कानूनी प्रतिनिधियों, लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स ने 9 नवंबर को बांग्लादेश हाई कमीशन से संपर्क किया। उन्होंने नई दिल्ली में दस्तावेज के जारी करने की मांग की थी।बांग्लादेश सरकार ने हसीना के अनुरोध के कानूनी आधार पर सवाल उठाया है। सरकार ने कहा कि वह उन्हें यात्रा दस्तावेज जारी नहीं करेगी। ढाका का कहना है कि हसीना की वापसी भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से होनी चाहिए। बांग्लादेश के अधिकारियों ने भारत से उनके प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध किया है। भारतीय अधिकारी इस अनुरोध की उचित कानूनी प्रक्रिया से जांच कर रहे हैं।