रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर अब समुद्र के रास्ते होने वाले कारोबार और दुनिया की खाद्य आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ब्लैक सी यानी काला सागर में व्यापारिक जहाजों और उन पर तैनात नाविकों को निशाना बनाए जाने पर कड़ी चिंता जताई है। भारत ने साफ कहा है कि जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए और अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर सुरक्षित आवाजाही जल्द से जल्द बहाल की जानी चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति ही सबसे सही रास्ता है।

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