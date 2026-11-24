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बचाव कर्मियों ने बताया कि डोस सैंटोस जामुन खाकर और प्राकृतिक स्रोतों से पानी पीकर जीवित रहे। उन्होंने रात में आराम करने के लिए अकाई ताड़ के पत्तों से बिस्तर जैसी संरचनाएं भी बनाईं। पार्क रेंजर एनियल कार्डोसो ने बताया कि युवावस्था में डोस सैंटोस ने वर्षावन में काम किया था। इसलिए उन्हें जंगल में घूमना आता था। कार्डोसो और स्वयंसेवकों ने डोस सैंटोस के पैरों के निशान देखकर उन्हें खोजा। उन्होंने पाया कि वह गोल-गोल घूम रहे थे।पैरों के निशान का पीछा करते हुए बचाव दल को अकाई पत्तों से बना एक बिस्तर मिला। यह बिस्तर कम से कम चार दिन पुराना लग रहा था। बाद में उन्हें एक और बिस्तर मिला जिसके पत्ते उसी सुबह ताड़ के पेड़ से तोड़े गए थे। कार्डोसो ने कहा कि तभी उन्हें लगा कि वह जीवित हो सकते हैं और पास ही होंगे। बचाव दल को डोस सैंटोस जंगल के घने हिस्से में मिले। वह नंगे पैर और केवल अंतर्वस्त्र पहने बैठे थे।कार्डोसो ने बताया कि डोस सैंटोस बात नहीं कर पा रहे थे। वह चल भी नहीं पा रहे थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। इस खोज अभियान में परिवार के सदस्य, स्वयंसेवक और सार्वजनिक सुरक्षा दल शामिल थे। उन्हें जंगल में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अग्निशमन कर्मियों और विशेष टीमों ने जमीन पर खोज की। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी निगरानी की गई।लापता व्यक्ति के संकेतों के लिए थर्मल कैमरों का भी उपयोग किया गया। डोस सैंटोस को जंगल से बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण था क्योंकि घनी वनस्पति, बाढ़ वाले क्षेत्र और दलदली जमीन के कारण वह बिना सहायता के चल नहीं पा रहे थे। बचाव कर्मियों ने रस्सियों का उपयोग करके एक स्ट्रेचर बनाया और उन्हें कठिन इलाके से बाहर निकाला। कार्डोसो ने बताया कि डोस सैंटोस अपने घर से बाहर निकल गए थे, जो वर्षावन के किनारे पर था, जब उनके रिश्तेदार पड़ोसी से मिलने गए थे। कार्डोसो ने कहा कि डोस सैंटोस को जीवित ढूंढना बहुत संतोषजनक था। उन्होंने बताया कि दो महीने पहले इसी क्षेत्र में एक अन्य व्यक्ति लापता हुआ था, जो मृत पाया गया था। कार्डोसो ने कहा, 'इस बार, भगवान का शुक्र है, हम इस नागरिक को जीवित बचा पाए'।