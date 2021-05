वॉलमार्ट: कोविड वैक्सीन की खुराक लेने वाले ग्राहकों व कर्मचारियों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं

{"_id":"609f50ebd37c1024c62c8fbe","slug":"walmart-said-customers-and-staff-who-are-fully-vaccinated-against-no-longer-have-to-wear-masks","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u0949\u0932\u092e\u093e\u0930\u094d\u091f: \u0915\u094b\u0935\u093f\u0921 \u0935\u0948\u0915\u094d\u0938\u0940\u0928 \u0915\u0940 \u0916\u0941\u0930\u093e\u0915 \u0932\u0947\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0917\u094d\u0930\u093e\u0939\u0915\u094b\u0902 \u0935 \u0915\u0930\u094d\u092e\u091a\u093e\u0930\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092e\u093e\u0938\u094d\u0915 \u0932\u0917\u093e\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u0930\u0942\u0930\u0924 \u0928\u0939\u0940\u0902","category":{"title":"World","title_hn":"\u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e","slug":"world"}}

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Sat, 15 May 2021 10:11 AM IST