विदेश की खबर: अमेरिका में 40 करोड़ डॉलर के बॉलरूम को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, बिश्केक में विश्व घुमंतू खेल

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को व्हाइट हाउस को 40 करोड़ डॉलर के बॉलरूम परियोजना पर निर्माण जारी रखने की अनुमति दी। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक जीत है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने इस आदेश से असहमति जताई। उन्होंने तीन उदारवादी न्यायाधीशों के साथ इसे "संभवतः गैरकानूनी" बताया। बहुमत ने परियोजना की वैधता पर निर्णय नहीं दिया। उन्होंने पाया कि नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन के पास इसे चुनौती देने का कानूनी अधिकार नहीं था। ट्रंप प्रशासन ने हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। निचली अदालतों ने कांग्रेस की मंजूरी न होने के कारण काम रोकने का आदेश दिया था। प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया। 90,000 वर्ग फुट का यह बॉलरूम अगस्त 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।

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बिश्केक में विश्व घुमंतू खेलों का उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी भी रहे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किर्गिज़ राजधानी बिश्केक में विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ कई एससीओ नेता भी मौजूद थे। इनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन शामिल थे। खेलों का छठा संस्करण किर्गिस्तान में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का अभिवादन किया। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "बिश्केक में विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं।" विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोदी ने अन्य एससीओ नेताओं के साथ समारोह में हिस्सा लिया। विज्ञापन



इन खेलों का इतना महत्व क्यों?

यह द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव मनाता है। यह विभिन्न देशों को एक साथ लाता है। खेलों में 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में 87 सदस्य हैं। इनमें 73 खिलाड़ी और 10 भारतीय विरासत प्रदर्शित करने वाले सदस्य शामिल हैं। समारोह में तुर्की राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उपस्थित थे। कजाख राष्ट्रपति कसीम-जोमार्ट टोकायेव और बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किर्गिज़ राजधानी बिश्केक में विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ कई एससीओ नेता भी मौजूद थे। इनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन शामिल थे। खेलों का छठा संस्करण किर्गिस्तान में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का अभिवादन किया। मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "बिश्केक में विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं।" विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोदी ने अन्य एससीओ नेताओं के साथ समारोह में हिस्सा लिया।यह द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव मनाता है। यह विभिन्न देशों को एक साथ लाता है। खेलों में 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में 87 सदस्य हैं। इनमें 73 खिलाड़ी और 10 भारतीय विरासत प्रदर्शित करने वाले सदस्य शामिल हैं। समारोह में तुर्की राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उपस्थित थे। कजाख राष्ट्रपति कसीम-जोमार्ट टोकायेव और बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी मौजूद थे।

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