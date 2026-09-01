नेपाल ने मांगा क्लाइमेट मुआवजा: चीन, अमेरिका और भारत पर लगाया त्रासदी का आरोप, कहा- संकट आप लाए, कीमत चुकाओ

नेपाल ने हाल ही में आई जानलेवा अचानक बाढ़ से हुई तबाही के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले देशों से जलवायु संबंधी मुआवजा हासिल करने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं। नेपाल का कहना है कि आपदा के बाद मिलने वाली सहायता को 'दान' के रूप में नहीं, बल्कि 'नैतिक जिम्मेदारी' के तौर पर देखा जाना चाहिए।

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