कीर स्टारमर छोड़ेंगे सांसद का पद: 11 साल बाद खत्म होगा संसदीय करियर, जानें क्यों लिया इस्तीफे का फैसला

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर 11 साल बाद होलबोर्न और सेंट पैनक्रास के सांसद का पद छोड़ने वाले हैं। जिससे इस क्षेत्र में उनका संसदीय करियर खत्म हो जाएगा।

क्यों लिया इस्तीफा लेने का फैसला?

द न्यू जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टार्मर ने स्थानीय लेबर पार्टी अधिकारियों को बताया है कि वे हाउस ऑफ कॉमन्स छोड़ने और रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे अंतरराष्ट्रीय मामलों पर ध्यान देने का फैसला कर चुके हैं। उम्मीद है कि वे महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से निपटने का अपना काम भी जारी रखेंगे।

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स्टार्मर ने कहा कि उन्होंने जुलाई के अंत में डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ने के बाद अपने भविष्य पर विचार किया था। उनका मानना था कि संसद छोड़ने और उत्तराधिकारी को कमान सौंपने का यह सही समय था।

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इस्तीफे के बाद क्या होगा?

उनके इस्तीफे से होल्बोर्न और सेंट पैनक्रास में उपचुनाव होगा। यह सीट पारंपरिक रूप से लेबर पार्टी के पास रही है। 47 वर्षों में इस निर्वाचन क्षेत्र में यह दूसरी रिक्ति होगी और लेबर पार्टी के उम्मीदवारों के बीच इसमें काफी दिलचस्पी होने की उम्मीद है।

स्टार्मर कब सांसद बने थे?

स्टार्मर, जो 2015 में इस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद बने। उन्होंने संसद में अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यों का बचाव किया और कई ऐसी पहलों पर प्रकाश डाला जिनसे उनके अनुसार स्थानीय निवासियों को लाभ हुआ था।

स्टार्मर अपने कार्यकाल में क्या-क्या काम किया?

उन्होंने नाश्ता क्लबों के खुलने, मुफ्त स्कूली भोजन के विस्तार, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि और अतिरिक्त सामान्य चिकित्सकों की उपलब्धता का जिक्र किया। उन्होंने दो बच्चों के लाभ की सीमा को हटाने, किरायेदार अधिकार अधिनियम और रोजगार अधिकार अधिनियम का भी जिक्र किया।

स्टार्मर ने कहा, 'मुझे इस बात पर गर्व है कि हमने क्या हासिल किया है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में उनका समर्थन करने के लिए स्थानीय लेबर संगठन और अपने निर्वाचन क्षेत्र के कर्मचारियों को श्रेय दिया।

स्टार्मर किसके जगह सांसद बने थे?

स्टार्मर ने लंबे समय से लेबर पार्टी के सांसद रहे फ्रैंक डोबसन के स्थान पर संसद में प्रवेश किया, जिन्होंने 35 वर्षों तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। बाद में उन्होंने जेरेमी कॉर्बिन की छाया कैबिनेट में अपनी सेवाएं दीं और 2020 में लेबर पार्टी के नेता बने।

स्टार्मर के नेतृत्व में, लेबर पार्टी ने 2024 के आम चुनाव में भारी जीत हासिल की, जिससे पार्टी 14 साल विपक्ष में रहने के बाद फिर से सरकार में लौट आई। उन्होंने कहा कि वह डॉब्सन के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक रूप से अपने उत्तराधिकारी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र की लेबर पार्टी द्वारा जिसे भी चुना जाएगा, उसका समर्थन करेंगे।