पश्चिम एशिया: होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के समक्ष ईरान की शर्तें, परमाणु सामग्री पर क्या बोले ईरानी अधिकारी?

ईरान ने अपनी संवर्धित परमाणु सामग्री विदेश भेजने की संभावना पूरी तरह खारिज कर दी है। सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मेजर जनरल मोहसेन रेजाई ने कहा कि ईरान अपना पूरा परमाणु भंडार अपने पास रखेगा और इसका इस्तेमाल घरेलू जरूरतों के लिए करेगा। उन्होंने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार करते हुए कहा कि तेहरान ने वाशिंगटन के सामने सात शर्तें रखी हैं। इनके पूरा होने तक होर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खोला जाएगा। इस बीच रूस ने ईरान के समर्थन और युद्ध समाप्त कराने में मदद की पेशकश की है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाने का विकल्प चुना है।

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