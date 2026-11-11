बम की धमकी से यूरोप के तीन देशों में हड़कंप: किस देश में 300 से अधिक स्कूल खाली कराए गए, और कहां मिली धमकियां?

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इटली में बुधवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सैकड़ों स्कूलों को खाली कराया गया। यह हालिया घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसने यूरोपीय संस्थानों को प्रभावित किया है, जिसमें हाल ही में विमानन कंपनियों और प्रसारकों को निशाना बनाया गया था। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के स्कूलों को भी इसी तरह की धमकियां मिलीं, लेकिन वहां किसी भी स्कूल को खाली नहीं कराया गया।