बम की धमकी से यूरोप के तीन देशों में हड़कंप: किस देश में 300 से अधिक स्कूल खाली कराए गए, और कहां मिली धमकियां?
पीटीआई, मिलान Published by: पवन पांडेय Updated Wed, 11 Nov 2026 07:41 PM IST
सार
इटली में बुधवार को बम की धमकी मिलने के बाद 312 स्कूलों को खाली कराया गया। इसी तरह की धमकियां आयरलैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के स्कूलों को भी ईमेल से मिलीं, हालांकि वहां स्कूल खाली नहीं कराए गए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि किसी ठोस खतरे के संकेत नहीं हैं। अधिकारियों ने इसे दहशत फैलाने की कोशिश बताया है। मामले की जांच जारी है।
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विस्तार
इटली में बुधवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सैकड़ों स्कूलों को खाली कराया गया। यह हालिया घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम है, जिसने यूरोपीय संस्थानों को प्रभावित किया है, जिसमें हाल ही में विमानन कंपनियों और प्रसारकों को निशाना बनाया गया था। आयरलैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के स्कूलों को भी इसी तरह की धमकियां मिलीं, लेकिन वहां किसी भी स्कूल को खाली नहीं कराया गया।
प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा?
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि स्कूलों के लिए किसी 'ठोस खतरे' का कोई संकेत नहीं था और धमकियां 'अलार्म और चिंता पैदा करने' के उद्देश्य से प्रतीत होती हैं। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और उन्होंने बुधवार को बाद में मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इतालवी मीडिया, जिसमें लाप्रेस समाचार एजेंसी भी शामिल है, द्वारा प्राप्त प्रतियों के अनुसार, गुमनाम ईमेल में मेलोनी को भी धमकी दी गई थी। उन्होंने अपने बयान में व्यक्तिगत धमकी का कोई उल्लेख नहीं किया, और उनके कार्यालय ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। ईमेल एक अज्ञात समूह के नेता से आया था जिसका नाम महिलाओं के विरोधी होने का दावा किया गया था और इसमें विशेष रूप से हिंसक धमकियां थीं। यह पिछले हफ्ते यूरोपीय प्रसारकों के खिलाफ धमकियों में इस्तेमाल किए गए उसी रूसी नाम से हस्ताक्षरित था। अधिकारियों ने धमकियों को किसी समूह या राज्य से नहीं जोड़ा है, और इन घोटालों को किसी सरकार से जोड़ने का कोई सबूत सामने नहीं आया है।
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क्या बोले रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री?
इटली रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने कहा कि ईमेल की गई धमकियां 'आतंक बोने या चिंता पैदा करने' के उद्देश्य से थीं। क्रोसेटो ने बुधवार को एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा, 'यह बहुत आसान है। हम में से कोई भी स्कूल, डेकेयर, एयरलाइन को यह कहने के लिए उपलब्ध साधनों और उपकरणों का उपयोग कर सकता है कि वहां बम है।' इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने शनिवार को कहा कि उनका व्यक्तिगत डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया था, जो इंटरनेट का एक एन्क्रिप्टेड हिस्सा है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रूस समर्थक हैकर्स को दोषी ठहराया। ऑस्ट्रिया और इटली को जोड़ने वाली ब्रेनर बेस टनल के निर्माण की देखरेख करने वाली कंपनी ने भी सप्ताहांत में कहा था कि पिछले महीने उसे हैक कर लिया गया था।
अन्य देशों में धमकियों की रिपोर्ट
उत्तरी आयरलैंड पुलिस ने कहा कि सैकड़ों स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजे जाने के बाद वे 'तत्काल जांच' कर रहे थे। स्कॉटलैंड पुलिस ने कहा कि वे ऐसे संदेशों को छलावा मान रहे थे और स्कूलों को खाली कराने की आवश्यकता नहीं थी। पुलिस स्कॉटलैंड ने कहा, 'हमारा आकलन यही है कि वे किसी विश्वसनीय खतरे का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।' आयरलैंड पुलिस ने यह भी कहा कि वे कई शैक्षणिक संस्थानों को भेजे गए 'सामान्य संचार' से अवगत थे।
रोम के छात्रों को खाली कराने के बाद धमकी के बारे में पता चला
इटली के शिक्षा मंत्री ग्यूसेप वाल्डीटारा ने संवाददाताओं को बताया कि ईमेल से धमकी मिलने के बाद 312 स्कूलों को खाली कराया गया था। उन्होंने कहा, 'ये बहुत नाजुक विचार हैं, क्योंकि हमेशा यह जोखिम होता है कि किसी पागल के पीछे कोई और हो।' उन्होंने कहा, 'इतने सारे स्कूलों के शामिल होने को देखते हुए, वास्तविक जोखिम लगभग न के बराबर है।' रोम के मामियानी हाई स्कूल में, छात्र सड़कों पर उतर आए, अलार्म को मध्यावधि अवकाश की घंटी समझ बैठे। उन्हें बाहर आने के बाद ही बम की धमकी के बारे में पता चला। 18 वर्षीय छात्रा अनीता बार्टोची ने कहा, 'वे कह रहे हैं कि यह बम अलर्ट था क्योंकि रूसी हैकर्स से एक ईमेल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे सभी को मार देंगे। यह काफी हिंसक था।'
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छलावे का पैटर्न उभरा
पिछले हफ्ते यूरोप भर में दर्जनों उड़ानों को बम की धमकियों का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद छलावे की एक श्रृंखला ने उड़ानों को डायवर्ट करने के लिए मजबूर किया और एयरलाइनों को यात्रियों को सुरक्षित रखने और व्यवधान को कम करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। झूठी बम की धमकियां अपेक्षाकृत आम हैं, लेकिन इतने कम समय में इतनी सारी असामान्य हैं। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और कोई घायल नहीं हुआ। फिर भी, धमकियों ने चिंताएं बढ़ा दीं क्योंकि वे यूरोप भर में अन्य व्यवधानों के बाद आईं, जिसमें सुपरमार्केट रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हमले और ड्रोन घुसपैठ शामिल थे।
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प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा?
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि स्कूलों के लिए किसी 'ठोस खतरे' का कोई संकेत नहीं था और धमकियां 'अलार्म और चिंता पैदा करने' के उद्देश्य से प्रतीत होती हैं। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और उन्होंने बुधवार को बाद में मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इतालवी मीडिया, जिसमें लाप्रेस समाचार एजेंसी भी शामिल है, द्वारा प्राप्त प्रतियों के अनुसार, गुमनाम ईमेल में मेलोनी को भी धमकी दी गई थी। उन्होंने अपने बयान में व्यक्तिगत धमकी का कोई उल्लेख नहीं किया, और उनके कार्यालय ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। ईमेल एक अज्ञात समूह के नेता से आया था जिसका नाम महिलाओं के विरोधी होने का दावा किया गया था और इसमें विशेष रूप से हिंसक धमकियां थीं। यह पिछले हफ्ते यूरोपीय प्रसारकों के खिलाफ धमकियों में इस्तेमाल किए गए उसी रूसी नाम से हस्ताक्षरित था। अधिकारियों ने धमकियों को किसी समूह या राज्य से नहीं जोड़ा है, और इन घोटालों को किसी सरकार से जोड़ने का कोई सबूत सामने नहीं आया है।
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क्या बोले रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री?
इटली रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने कहा कि ईमेल की गई धमकियां 'आतंक बोने या चिंता पैदा करने' के उद्देश्य से थीं। क्रोसेटो ने बुधवार को एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा, 'यह बहुत आसान है। हम में से कोई भी स्कूल, डेकेयर, एयरलाइन को यह कहने के लिए उपलब्ध साधनों और उपकरणों का उपयोग कर सकता है कि वहां बम है।' इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने शनिवार को कहा कि उनका व्यक्तिगत डेटा डार्क वेब पर लीक हो गया था, जो इंटरनेट का एक एन्क्रिप्टेड हिस्सा है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने रूस समर्थक हैकर्स को दोषी ठहराया। ऑस्ट्रिया और इटली को जोड़ने वाली ब्रेनर बेस टनल के निर्माण की देखरेख करने वाली कंपनी ने भी सप्ताहांत में कहा था कि पिछले महीने उसे हैक कर लिया गया था।
अन्य देशों में धमकियों की रिपोर्ट
उत्तरी आयरलैंड पुलिस ने कहा कि सैकड़ों स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजे जाने के बाद वे 'तत्काल जांच' कर रहे थे। स्कॉटलैंड पुलिस ने कहा कि वे ऐसे संदेशों को छलावा मान रहे थे और स्कूलों को खाली कराने की आवश्यकता नहीं थी। पुलिस स्कॉटलैंड ने कहा, 'हमारा आकलन यही है कि वे किसी विश्वसनीय खतरे का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।' आयरलैंड पुलिस ने यह भी कहा कि वे कई शैक्षणिक संस्थानों को भेजे गए 'सामान्य संचार' से अवगत थे।
रोम के छात्रों को खाली कराने के बाद धमकी के बारे में पता चला
इटली के शिक्षा मंत्री ग्यूसेप वाल्डीटारा ने संवाददाताओं को बताया कि ईमेल से धमकी मिलने के बाद 312 स्कूलों को खाली कराया गया था। उन्होंने कहा, 'ये बहुत नाजुक विचार हैं, क्योंकि हमेशा यह जोखिम होता है कि किसी पागल के पीछे कोई और हो।' उन्होंने कहा, 'इतने सारे स्कूलों के शामिल होने को देखते हुए, वास्तविक जोखिम लगभग न के बराबर है।' रोम के मामियानी हाई स्कूल में, छात्र सड़कों पर उतर आए, अलार्म को मध्यावधि अवकाश की घंटी समझ बैठे। उन्हें बाहर आने के बाद ही बम की धमकी के बारे में पता चला। 18 वर्षीय छात्रा अनीता बार्टोची ने कहा, 'वे कह रहे हैं कि यह बम अलर्ट था क्योंकि रूसी हैकर्स से एक ईमेल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे सभी को मार देंगे। यह काफी हिंसक था।'
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छलावे का पैटर्न उभरा
पिछले हफ्ते यूरोप भर में दर्जनों उड़ानों को बम की धमकियों का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद छलावे की एक श्रृंखला ने उड़ानों को डायवर्ट करने के लिए मजबूर किया और एयरलाइनों को यात्रियों को सुरक्षित रखने और व्यवधान को कम करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। झूठी बम की धमकियां अपेक्षाकृत आम हैं, लेकिन इतने कम समय में इतनी सारी असामान्य हैं। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और कोई घायल नहीं हुआ। फिर भी, धमकियों ने चिंताएं बढ़ा दीं क्योंकि वे यूरोप भर में अन्य व्यवधानों के बाद आईं, जिसमें सुपरमार्केट रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर हमले और ड्रोन घुसपैठ शामिल थे।