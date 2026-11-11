रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिश तेज: पुतिन से मिलेंगे ट्रंप के दामाद कुशनर; जेलेंस्की से भी होगी बात

रूस और यूक्रेन के बीच करीब पांच साल से जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका ने कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और विशेष दूत जेरेड कुशनर, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने मॉस्को जाएंगे। इसके बाद दोनों अमेरिकी प्रतिनिधि आयरलैंड के डबलिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी मिलेंगे। अमेरिका को बातचीत के जरिए युद्ध खत्म करने के रास्ते तलाशने की उम्मीद है।

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कुशनर ने बुधवार को अबू धाबी में हुई बातचीत के बाद इस दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए रास्ते और अवसर दिखाई दे रहे हैं। दोनों अमेरिकी प्रतिनिधि गुरुवार को मॉस्को पहुंचकर पुतिन से मिलेंगे। इस दौरान अबू धाबी में हुई चर्चा और अनसुलझे मुद्दों पर बात होगी। इसके बाद वे डबलिन जाकर जेलेंस्की को बातचीत की जानकारी देंगे और सामने आए नए प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका की कोशिश है कि दोनों देशों के बीच सहमति बनाने के लिए आगे का रास्ता निकाला जा सके।कुशनर ने कहा कि वह और विटकॉफ मॉस्को में पुतिन से मिलकर उन मुद्दों पर आगे चर्चा करेंगे, जिन पर अबू धाबी में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दोनों अमेरिकी दूत इन अवसरों का इस्तेमाल कर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद वे डबलिन जाएंगे। वहां जेलेंस्की को अबू धाबी की बातचीत के बारे में जानकारी देंगे और नए विचारों पर चर्चा करेंगे। इन बैठकों का मकसद दोनों पक्षों के बीच शांति समझौते की संभावनाएं तलाशना है।मॉस्को दौरे से पहले अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों के बीच दो दिन तक बातचीत हुई। इसमें मानवीय सहायता के उपायों और युद्धबंदियों की रिहाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा यूरोपीय देशों को भी बातचीत में शामिल करने की संभावनाएं तलाशी गईं। हालांकि, रूस ने अब तक इस बहुपक्षीय बातचीत के प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई है। रूसी मुख्य वार्ताकार व्लादिमीर मेदिंस्की ने कहा कि कुछ मुद्दों पर आपसी समझ बनी, जबकि कुछ पर सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि बातचीत आगे भी जारी रहेगी। बुधवार की चर्चा दो घंटे से भी कम समय में समाप्त हो गई।बातचीत में कुछ मुद्दों पर प्रगति के संकेत मिले, लेकिन दोनों देशों के बीच मतभेद अब भी बने हुए हैं। यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार और विदेशी खुफिया प्रमुख रुस्तेम उमेरोव ने अमेरिकी दूतों के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दों पर प्रगति होने की बात कही। वहीं, यूक्रेन के वार्ताकार डेविड अराखामिया ने बातचीत को काफी कठिन बताया। उन्होंने कहा कि वह 2022 से इस प्रक्रिया में शामिल हैं और यह अब तक की सबसे कठिन बातचीत में से एक थी। उनके मुताबिक, रूस बहुत सख्त निर्देशों के साथ बातचीत में आया था। यूरोपीय देशों में भी अमेरिका की बातचीत की रणनीति को लेकर चिंता है। माना जा रहा है कि ट्रंप की ओर से हाल में की गई कुछ घोषणाओं में रूस को बड़ी रियायतें दी गई हैं।अमेरिका की इन बैठकों को युद्ध खत्म करने की कोशिशों में अगला कदम माना जा रहा है। अबू धाबी में हुई बातचीत के बाद अमेरिकी दूत दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से सीधे चर्चा करेंगे। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि किन मुद्दों पर आगे बढ़ने की गुंजाइश है और कहां सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि, रूस और यूक्रेन के बीच मतभेद अभी खत्म नहीं हुए हैं। रूस ने यूरोपीय देशों को बातचीत में शामिल करने के प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं दी है। ऐसे में मॉस्को और डबलिन की बैठकें शांति समझौते की दिशा में आगे की बातचीत के लिए अहम होंगी।