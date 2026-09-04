यूनिसेफ की रिपोर्ट: दुनिया के 21 देशों में हर पांच में से एक बच्चा ऑनलाइन प्रताड़ित; कैसे एआई ने बढ़ाई चिंता?

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दुनियाभर में एक साल में दो करोड़ बच्चे ऑनलाइन यौन शोषण का शिकार हुए हैं। वहीं, 21 देशों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बच्चों में से हर पांच बच्चे ऑनलाइन प्रताड़ना का दंश झेलने को मजबूर हैं।