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लगातार बैठे रहना कितना खतरनाक?: हर अतिरिक्त घंटा बढ़ाएगा कैंसर से मौत का खतरा; जानिए अध्ययन में क्या सामने आया

अमर उजाला नेटवर्क, लंदन। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 04 Sep 2026 07:45 AM IST

सार लंबे समय तक लगातार बैठे रहने वालों के लिए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई है। हर अतिरिक्त एक घंटे तक लगातार बैठे रहने से कैंसर से मौत का खतरा 9% बढ़ा पाया गया। बैठने के समय को हल्की शारीरिक गतिविधि से कितना फायदा हुआ, बीच-बीच में उठना कितना बड़ा बचाव कर सकता है, पढ़िए रिपोर्ट-

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