इंसानी दिमाग तक पहुंच बनाएगी तकनीक: यूएन ने क्यों जताई चिंता; निजता और मानवाधिकारों पर कितना बड़ा खतरा?

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संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने बृहस्पतिवार को पहली बार दुनिया को आगाह किया है कि न्यूरोटेक्नोलॉजी (मस्तिष्क से जुड़ी तकनीकें) इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं कि आने वाले समय में सरकारों द्वारा इन्सानी दिमाग तक पहुंच बनाने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता मौलिक मानवाधिकारों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जा सकता है, उनकी मानसिक स्थिति में बदलाव किया जा सकता है और निजता का गंभीर हनन हो सकता है। गुटेरेस ने लिखा, जब न्यूरोटेक्नोलॉजी को न्याय प्रशासन पर लागू किया जाता है, तो यह गहरे मानवाधिकार संकट खड़े करती है। क्लिनिकल (अस्पतालों) के दायरे से बाहर निकलकर इसका जांच, न्यायिक और जेल प्रशासन में विस्तार अपने संभावित लाभों के साथ-साथ अत्यंत गंभीर जोखिम लेकर आता है।