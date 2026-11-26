नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने बताया कि उसके अधिकारियों ने एनुगु राज्य में बड़े पैमाने पर चल रही एक अवैध प्रयोगशाला पर छापा मारा। यहां से मेथामफेटामाइन बनाने में विशेषज्ञता रखने वाले पांच मैक्सिकन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी के प्रवक्ता फेमी बाबाफेमी ने एक बयान में बताया कि इन लोगों को कथित तौर पर एक नाइजीरियाई नागरिक ने भर्ती किया था। वे फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश में दाखिल हुए थे।बाबाफेमी ने कहा, "अवैध रूप से संचालित इस फैक्टरी से कुल 1,512 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद की गई। इसमें तैयार और निर्माणाधीन दोनों तरह की नशीली दवाएं शामिल हैं। इनकी अनुमानित कीमत 22.68 करोड़ डॉलर है।"इस साल देश में की गई सबसे बड़ी जब्तियों में से यह एक है। नाइजीरिया अवैध मादक पदार्थों के कारोबार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। इसी साल मई में दक्षिण-पश्चिमी नाइजीरिया में नाइजीरियाई और मैक्सिकन नागरिकों से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। हाल के दिनों में इस तरह की कई कार्रवाइयां की गई हैं।

अमेरिका: थैंक्सगिविंग से पहले हवाई अड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें, खराब मौसम से बढ़ी परेशानी

अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टियों से पहले बुधवार को लाखों यात्री हवाई अड्डों, सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर पहुंचे। यह अमेरिका में यात्रा के लिहाज से सबसे व्यस्त दिनों में से एक है। इस दौरान पूर्वी तट पर बारिश और तूफान, पश्चिमी तट पर समुद्र में बाढ़ और मध्य-पश्चिमी इलाकों में बर्फबारी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हाल में तकनीकी प्रणालियों में आई खराबियों को लेकर भी यात्रियों की चिंता बनी हुई है।



हवाई अड्डों पर भीड़ से बचने के लिए कुछ यात्री सुबह बहुत जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें भी सुरक्षा जांच के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ा। फ्लोरिडा के डीयरफील्ड बीच की 71 वर्षीय सेवानिवृत्त टेरी जिमरमैन ने बताया कि बुधवार सुबह फोर्ट लॉडरडेल-हॉलीवुड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें करीब एक घंटे तक कतार में इंतजार करना पड़ा। इसके बाद वह छुट्टियां मनाने के लिए रिश्तेदारों से मिलने टालाहासी जाने वाली उड़ान में सवार हुईं।



परिवहन सुरक्षा प्रशासन के अनुसार, बुधवार सुबह मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के लिए इंतजार का समय सबसे अधिक 81 मिनट तक पहुंच गया था। वहीं, न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और ओरेगन के पोर्टलैंड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को करीब 40 मिनट इंतजार करना पड़ा।



दोपहर में न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के लिए औसत प्रतीक्षा समय 100 मिनट से अधिक हो गया। हालांकि, देश के अधिकांश बड़े हवाई अड्डों पर देरी कम रही। थैंक्सगिविंग के मौके पर पारिवारिक समारोहों में शामिल होने के लिए लाखों यात्रियों ने हवाई और सड़क मार्ग से यात्रा की।



जापान : जंगली सब्जियों के लिए हजारों डॉलर खर्च कर रहे लोग

ऑर्गेनिक खानपान और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति बढ़ते वैश्विक रुझान ने जापान की सदियों पुरानी जंगली सब्जियां चुनने की परंपरा को नया आकर्षण बना दिया है। यहां पर्यटक जंगलों और पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली सब्जियां जुटाने के लिए विशेष टूर और कार्यशालाओं पर सैकड़ों से लेकर हजारों डॉलर तक खर्च कर रहे हैं। ‘सानसाई’ नाम से पहचानी जाने वाली इन मौसमी पहाड़ी सब्जियों के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में सानसाई की परंपरा हजारों साल पुरानी है। वसंत ऋतु में पहाड़ों और जंगलों में उगने वाले इन पौधों की 280 से अधिक किस्में बताई जाती हैं। इनमें बटरबर की कलियां फुकी नो तो, ब्रैकन फर्न वाराबी और ऑस्ट्रिच फर्न की कोपलें कोगोमी प्रमुख हैं। इनका स्वाद सामान्य सब्जियों से अलग, हल्का कड़वा और ताजगी से भरपूर होता है।