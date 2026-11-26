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कामाक्षी ने वीडियो में बताया कि वह यूके के एक स्टोर में सामान्य रूप से शॉपिंग कर रही थीं, तभी एक श्वेत महिला ने उनके चारों ओर बार-बार चक्कर लगाना शुरू कर दिया। महिला के इस व्यवहार से वह असहज तो हुईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।कुछ ही देर बाद वह महिला उनके करीब आई और बेहद रूखे अंदाज में बोली, "मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। आपसे बहुत बुरी बदबू आ रही है। यह कहकर वह तुरंत वहां से चली गई। इस अचानक और बेवजह हुई नस्ली टिप्पणी से कामाक्षी सन्न रह गईं।कामाक्षी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता का पसंदीदा परफ्यूम लगाया हुआ था, लेकिन इस घटना के बाद वह बेहद आहत और निराश महसूस करने लगीं। उन्होंने बताया कि उस दिन उन्होंने खुद को लोगों की नज़रों से बचाने की कोशिश की।कामाक्षी ने इस घटना को महज एक संयोग नहीं, बल्कि विदेशों में भारतीयों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के साथ होने वाले रोजमर्रा के भेदभाव का हिस्सा बताया। हालांकि, उन्होंने मजबूती से कहा कि वह इस तरह की घटनाओं से डरकर खुद को नहीं बदलेंगी और अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हुए पहले की तरह परफ्यूम लगाना, झुमका, बिंदी पहनना जारी रखेंगी। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग कामाक्षी के समर्थन में उतर आए हैं।