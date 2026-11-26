शर्मनाक: ऑक्सफोर्ड में भारतीय छात्रा से नस्ली हिंसा; चक्कर काटकर श्वेत महिला बोली-आपसे बदबू आ रही है
अमर उजाला, लंदन/नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Thu, 26 Nov 2026 04:03 AM IST
सार
ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रही भारतीय छात्रा कामाक्षी ने एक स्टोर में नस्लभेदी टिप्पणी का सामना करने का दावा किया है। इंस्टाग्राम पर साझा वीडियो में उन्होंने बताया कि खरीदारी के दौरान एक श्वेत महिला ने उनके करीब आकर कहा कि उनसे बहुत बुरी बदबू आ रही है।
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विस्तार
ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रही एक भारतीय छात्रा के साथ नस्लभेदी टिप्पणी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कामाक्षी नाम की इस छात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर अपने साथ हुई बदसलूकी की पीड़ा को व्यक्त किया।
कामाक्षी ने वीडियो में बताया कि वह यूके के एक स्टोर में सामान्य रूप से शॉपिंग कर रही थीं, तभी एक श्वेत महिला ने उनके चारों ओर बार-बार चक्कर लगाना शुरू कर दिया। महिला के इस व्यवहार से वह असहज तो हुईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
श्वेत महिला बोली- आपसे आ रही बदबू
कुछ ही देर बाद वह महिला उनके करीब आई और बेहद रूखे अंदाज में बोली, "मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। आपसे बहुत बुरी बदबू आ रही है। यह कहकर वह तुरंत वहां से चली गई। इस अचानक और बेवजह हुई नस्ली टिप्पणी से कामाक्षी सन्न रह गईं।
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लगाया था पिता का परफ्यूम
कामाक्षी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता का पसंदीदा परफ्यूम लगाया हुआ था, लेकिन इस घटना के बाद वह बेहद आहत और निराश महसूस करने लगीं। उन्होंने बताया कि उस दिन उन्होंने खुद को लोगों की नज़रों से बचाने की कोशिश की।
अपनी पहचान और संस्कृति नहीं छोड़ूंगी
कामाक्षी ने इस घटना को महज एक संयोग नहीं, बल्कि विदेशों में भारतीयों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के साथ होने वाले रोजमर्रा के भेदभाव का हिस्सा बताया। हालांकि, उन्होंने मजबूती से कहा कि वह इस तरह की घटनाओं से डरकर खुद को नहीं बदलेंगी और अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हुए पहले की तरह परफ्यूम लगाना, झुमका, बिंदी पहनना जारी रखेंगी। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग कामाक्षी के समर्थन में उतर आए हैं।
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कामाक्षी ने वीडियो में बताया कि वह यूके के एक स्टोर में सामान्य रूप से शॉपिंग कर रही थीं, तभी एक श्वेत महिला ने उनके चारों ओर बार-बार चक्कर लगाना शुरू कर दिया। महिला के इस व्यवहार से वह असहज तो हुईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
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श्वेत महिला बोली- आपसे आ रही बदबू
कुछ ही देर बाद वह महिला उनके करीब आई और बेहद रूखे अंदाज में बोली, "मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। आपसे बहुत बुरी बदबू आ रही है। यह कहकर वह तुरंत वहां से चली गई। इस अचानक और बेवजह हुई नस्ली टिप्पणी से कामाक्षी सन्न रह गईं।
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लगाया था पिता का परफ्यूम
कामाक्षी ने कहा कि उन्होंने अपने पिता का पसंदीदा परफ्यूम लगाया हुआ था, लेकिन इस घटना के बाद वह बेहद आहत और निराश महसूस करने लगीं। उन्होंने बताया कि उस दिन उन्होंने खुद को लोगों की नज़रों से बचाने की कोशिश की।
अपनी पहचान और संस्कृति नहीं छोड़ूंगी
कामाक्षी ने इस घटना को महज एक संयोग नहीं, बल्कि विदेशों में भारतीयों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के साथ होने वाले रोजमर्रा के भेदभाव का हिस्सा बताया। हालांकि, उन्होंने मजबूती से कहा कि वह इस तरह की घटनाओं से डरकर खुद को नहीं बदलेंगी और अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हुए पहले की तरह परफ्यूम लगाना, झुमका, बिंदी पहनना जारी रखेंगी। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग कामाक्षी के समर्थन में उतर आए हैं।