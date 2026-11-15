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वर्ल्ड अपडेट्स: क्वात्रा बोले- पूर्वाग्रह पर आत्ममंथन करे USCIRF; हंगरी के पूर्व मंत्री के पास 188 करोड़ नकदी

Sun, 15 Nov 2026 07:55 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 15 Nov 2026 07:55 AM IST
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दुनिया की बड़ी खबरें - फोटो : amar ujala graphics

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग को करारा जवाब दिया। भारत की आंतरिक न्याय प्रणाली पर सवाल उठाने आयोग से उन्होंने दो-टूक कहा कि उसे अपनी पूर्वाग्रह कार्यप्रणाली पर आत्ममंथन करना चाहिए और दूसरों को उपदेश देना बंद कर देना चाहिए। दरअसल अमेरिकी आयोग- USCIRF ने एक्स पर शरजील इमाम का प्रोफाइल साझा करते हुए उसे धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत के लिए हिरासत में लिया गया एक मुस्लिम व्यक्ति बताया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र इमाम पर फरवरी 2020 के दंगों का मुख्य आरोपी होने का आरोप है। अमेरिकी आयोग के पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए क्वात्रा ने कहा कि आयोग के पास भारतीय नागरिकों के सांविधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। इस आयोग के आदतन पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और संकीर्ण आकलन भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों के समान अधिकारों के प्रति सांविधानिक प्रतिबद्धता को कम नहीं कर सकते। क्वात्रा ने साफ किया कि भारत ऐसे एजेंडा संचालित और पक्षपातपूर्ण बयानों से बिना प्रभावित हुए लगातार प्रगति कर रहा है। भारत अमेरिकी आयोग को पक्षपातपूर्ण और विश्वसनीयताहीन संगठन मानता है। 1998 में स्थापित इस अमेरिकी आयोग की सिफारिशें अमेरिकी विदेश विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं।

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हंगरी के पूर्व मंत्री के पास से 188.52 करोड़ जब्त

हंगरी में पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान के कार्यकाल में मंत्री रहे मिक्लोस सेस्टाक के खिलाफ रिश्वतखोरी की जांच में करीब 20 मिलियन डॉलर यानी 188.52 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यह रकम जंगलों में जमीन के नीचे, खेतों की इमारतों, गोदामों, एक रिहायशी संपत्ति और सुनसान जगह पर रखी तिजोरी में छिपाई गई थी। वित्त मंत्री एंड्रास करमन के मुताबिक, देश के राजकोष के 12 कर्मचारियों को मशीनों की मदद से नकदी गिनने में आठ घंटे लगे। अप्रैल के चुनाव में पीटर मैग्यार ने ओर्बान के 16 साल पुराने शासन का अंत किया था। उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन पर्गेटरी शुरू किया है। मैग्यार ने बरामदगी को ओर्बान शासन के भ्रष्टाचार के अंत का संकेत बताया। वहीं, सेस्टाक ने किसी भी गड़बड़ी से इन्कार किया है। उनके वकील ने भी कहा कि जब्त नकदी उनकी नहीं है। क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स ने सेस्टाक से संसदीय पद छोड़कर अपना नाम साफ करने को कहा है।

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