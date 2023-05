UK: किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक में पीएम ऋषि सुनक पढ़ेंगे बाइबिल, समारोह में शामिल होने धनखड़ पहुंचे लंदन

ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों द्वारा राजकीय अवसरों पर रीडिंग देने की हालिया परंपरा के मद्देनजर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शनिवार को किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में बाइबिल पुस्तक का पाठ करेंगे।सुनक भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। उनके द्वारा छह मई को यहां वेस्टमिंस्टर एब्बे में होने वाले ईसाई समारोह में बाइबिल की किताब पढ़ना सभी धर्मों में विश्वास करने को प्रतिध्वनित करेगा।

#WATCH | Vice President Jagdeep Dhankhar arrives in London. He will attend the Coronation ceremony of King Charles III on behalf of the Government of India.#KingCharlesCoronation pic.twitter.com/1Oos2DCUPf