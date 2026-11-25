लंदन: प्रिंस विलियम-कैथरीन के घर में चोरी की कोशिश के दो आरोपी गिरफ्तार; कुत्तों, ड्रोन और हेलिकॉप्टर से तलाशी
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन। Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 25 Nov 2026 05:38 PM IST
सार
ब्रिटेन में प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के सैंड्रिंघम एस्टेट स्थित कंट्री हाउस में सेंधमारी के मामले में पुलिस ने दो लोगों पर आरोप तय किए हैं। दोनों पर चोरी के इरादे से घर में घुसने और प्रतिबंधित इलाके में प्रवेश करने का आरोप है। घटना के समय शाही परिवार का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। दोनों आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया जाना है।
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विस्तार
ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी प्रिंसेस कैथरीन के कंट्री हाउस में सेंधमारी के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर उन पर आरोप तय किए हैं। दोनों पर घर में चोरी के इरादे से घुसने और प्रतिबंधित इलाके में बिना अनुमति प्रवेश करने का आरोप है। घटना के वक्त शाही परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था।
34 और 32 साल के दो लोगों पर लगा आरोप
नॉरफॉक पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 34 वर्षीय मिरगेन डोकू और 32 वर्षीय अरिलेन नदोसी के रूप में हुई है। दोनों पर किसी के घर में चोरी के इरादे से घुसने और सुरक्षित घोषित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप लगाया गया है। दोनों को बुधवार को अदालत में पेश किया जाना है।
सोमवार शाम मिली थी संदिग्ध गतिविधि की सूचना
पुलिस को सोमवार शाम इंग्लैंड के पूर्वी हिस्से में स्थित सैंड्रिंघम एस्टेट के एक घर में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। यह इलाका शाही परिवार की संपत्ति के तौर पर जाना जाता है।
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कुत्तों, ड्रोन और हेलिकॉप्टर से हुई तलाश
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इसमें पुलिस के खोजी कुत्तों के साथ ड्रोन और हेलिकॉप्टर की भी मदद ली गई। काफी तलाश के बाद पुलिस ने दो लोगों को चोरी और बिना अनुमति प्रतिबंधित जगह में घुसने के संदेह में गिरफ्तार किया था। अब दोनों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप लगाए गए हैं।
ये भी पढ़ें: यूक्रेन में बिजली संकट: रूस ने पावर प्लांट पर किया हमला; लीबिया में दो नौसैनिक अधिकारियों की मौत; बढ़ेगा तनाव?
घटना के समय घर में नहीं था कोई शाही सदस्य
पुलिस ने साफ किया है कि जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त प्रिंस विलियम, प्रिंसेस कैथरीन या शाही परिवार का कोई अन्य सदस्य वहां मौजूद नहीं था। फिलहाल मामले की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है।
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34 और 32 साल के दो लोगों पर लगा आरोप
नॉरफॉक पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 34 वर्षीय मिरगेन डोकू और 32 वर्षीय अरिलेन नदोसी के रूप में हुई है। दोनों पर किसी के घर में चोरी के इरादे से घुसने और सुरक्षित घोषित क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप लगाया गया है। दोनों को बुधवार को अदालत में पेश किया जाना है।
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सोमवार शाम मिली थी संदिग्ध गतिविधि की सूचना
पुलिस को सोमवार शाम इंग्लैंड के पूर्वी हिस्से में स्थित सैंड्रिंघम एस्टेट के एक घर में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। यह इलाका शाही परिवार की संपत्ति के तौर पर जाना जाता है।
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कुत्तों, ड्रोन और हेलिकॉप्टर से हुई तलाश
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इसमें पुलिस के खोजी कुत्तों के साथ ड्रोन और हेलिकॉप्टर की भी मदद ली गई। काफी तलाश के बाद पुलिस ने दो लोगों को चोरी और बिना अनुमति प्रतिबंधित जगह में घुसने के संदेह में गिरफ्तार किया था। अब दोनों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप लगाए गए हैं।
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घटना के समय घर में नहीं था कोई शाही सदस्य
पुलिस ने साफ किया है कि जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त प्रिंस विलियम, प्रिंसेस कैथरीन या शाही परिवार का कोई अन्य सदस्य वहां मौजूद नहीं था। फिलहाल मामले की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है।