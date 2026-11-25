विज्ञापन

ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी प्रिंसेस कैथरीन के कंट्री हाउस में सेंधमारी के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर उन पर आरोप तय किए हैं। दोनों पर घर में चोरी के इरादे से घुसने और प्रतिबंधित इलाके में बिना अनुमति प्रवेश करने का आरोप है। घटना के वक्त शाही परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था।