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वेंस ने बुधवार को राइट-पैटरसन एयर फोर्स बेस पर अमेरिकी सैनिकों के साथ थैंक्सगिविंग की पूर्व संध्या पर भोजन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह बयान दिया। उन्होंने कहा, ''उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं दिखा है जिससे यह साबित हो कि हुआंग ने कोई अपराध किया है। अगर कोई सबूत सामने आता है, तो संबंधित अधिकारियों को अभियोजन की कार्रवाई करनी चाहिए।''वेंस का यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद आया है। ट्रंप ने मंगलवार को न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा था कि हुआंग को राष्ट्रपति की ओर से माफी देना हमेशा एक विकल्प है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी।ट्रंप ने यह भी कहा था, ''वह नहीं चाहते कि हुआंग अमेरिकी संसद के सामने पेशी के दौरान संविधान के पांचवें संशोधन का सहारा लें। इस प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति ऐसे सवालों का जवाब देने से इनकार कर सकता है, जिनके जवाब से उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलने की आशंका हो सकती है।''जेनसन हुआंग एक दिसंबर को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तीन समितियों के सामने बंद कमरे में दर्ज बयान देंगे। इनमें हाउस इंटेलिजेंस कमेटी, विदेश मामलों की समिति और चीन पर बनी विशेष समिति शामिल हैं। इसके बाद तीन दिसंबर को वह सीनेट की बैंकिंग समिति की सार्वजनिक सुनवाई में शामिल होने वाले हैं। इन पेशियों से पहले मामले को लेकर वाशिंगटन में राजनीतिक और सुरक्षा हलकों में हलचल बढ़ गई है।एनवीडिया के बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में जेनसन हुआंग को पद से हटाने का फैसला किया था। हुआंग ने विवाहेतर संबंधों की बात स्वीकार की थी। इनमें एक महिला के साथ कथित संबंध भी शामिल था, जिस पर चीन के लिए जासूसी करने का संदेह जताया गया था। हालांकि, बाद में ट्रंप के आग्रह पर कंपनी के बोर्ड ने 11 दिन बाद उन्हें फिर से सीईओ पद पर बहाल कर दिया।न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति को पहले ही हुआंग और सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की अधिकारी एलिस हुआंग के संबंधों को लेकर खुफिया चिंताओं की जानकारी दी गई थी। अमेरिकी अधिकारियों को संदेह था कि एलिस हुआंग चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के साथ काम कर रही थीं। चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है।मामले से जुड़े दो लोगों के मुताबिक, मंगलवार को प्रतिनिधि सभा और सीनेट की खुफिया समितियों के कर्मचारियों तथा दोनों सदनों के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को इस विषय पर गोपनीय जानकारी दी गई। इस बैठक में सीआईए, एफबीआई और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय के अधिकारी भी मौजूद थे।वेंस ने कहा कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक चर्चा या मीडिया में छपी खबरों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुकदमा सबूतों के आधार पर चलाया जाता है, न कि न्यूयॉर्क टाइम्स में गुमनाम सूत्रों के हवाले से प्रकाशित खबरों के आधार पर।ट्रंप ने हुआंग की बहाली में अपनी भूमिका का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एनवीडिया के बोर्ड पर हुआंग को दोबारा सीईओ बनाने के लिए दबाव डाला था। राष्ट्रपति के मुताबिक, उनके प्रशासन ने कंपनी के अधिकारियों को भरोसा दिलाया था कि हुआंग से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।ट्रंप ने अमेरिका की आर्थिक वृद्धि को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र की प्रगति से जोड़ रखा है। उन्हें चिंता थी कि हुआंग को हटाए जाने से शेयर बाजार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा, उन्हें आशंका थी कि अगर चीन की कोई कंपनी हुआंग को अपने साथ जोड़ लेती है, तो एआई के क्षेत्र में अमेरिका को चीन के मुकाबले नुकसान हो सकता है।ट्रंप ने इस सप्ताह बताया था कि उन्होंने एनवीडिया के बोर्ड को हुआंग की बहाली के लिए मनाने की जिम्मेदारी वेंस, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट समेत प्रशासन के कई अधिकारियों को दी थी।मामले से परिचित एक व्यक्ति के मुताबिक, व्हाइट हाउस के अधिकारियों का मानना था कि सिलिकॉन वैली में काम कर चुके वेंस एनवीडिया के बोर्ड सदस्यों को मनाने के लिए प्रभावी प्रतिनिधि साबित हो सकते हैं। बोर्ड के फैसले में बदलाव के बाद कारोबारी फैसलों में राजनीतिक हस्तक्षेप और कंपनी की स्वतंत्रता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।